ожидаемая зарплата в Самарской области достигла 65 тыс. рублей и остается выше предлагаемой

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Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили ключевые показатели рынка труда Самарской области по итогам мая и выяснили, как в регионе изменились конкуренция, спрос, предложение и заработные платы.

На рынке труда Самарской области в начале июня сохраняется умеренная конкуренция. На одну вакансию в регионе приходится 5,7 резюме, как и месяцем ранее. Показатель ниже 4,0 говорит о яркой нехватке кадров.

Активность работодателей на рынке труда продолжает снижаться: в мае они разместили более 23,3 тыс. вакансий, что на 32% меньше, чем годом ранее. При этом активность соискателей продолжает расти: за последний месяц они создали или обновили 134,2 тыс. резюме, что на 27% больше, чем в 2024 году.

Медиана предлагаемой зарплаты в Самарской области в мае, как и в апреле, составила 62,6 тыс. рублей и оказалась ниже ожидаемой, которая подросла до 65 тыс. рублей. Предлагаемая зарплата по России в целом составила 75 тыс. рублей.