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Отремонтированная машина для «Северного потока» отправлена в Германию

18 июля 2022 09:26
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Отремонтированная машина для «Северного потока» отправлена в Германию

По данным “Ъ”, 17 июля турбина Siemens Energy для компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» была отправлена с ремонтного предприятия в Канаде самолетом в Германию. После этого еще пять-семь дней машина будет добираться в Россию, если не возникнет проблем с логистикой и таможней. «Газпром» между тем до сих пор не подтвердил, что увеличит прокачку по «Северному потоку», как только получит отремонтированную турбину. Компания ждет от Siemens письменной гарантии возможности безопасно транспортировать и ремонтировать остальные машины

Канада 17 июля отправила в Германию отремонтированную газовую турбину Siemens Energy, используемую для подачи газа по газопроводу «Северный поток» из России в Германию, утверждают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Машина доставляется в Германию самолетом, а не по воде, как планировалось исходно, что должно ускорить прибытие.

Далее турбина будет транспортироваться на пароме и по суше через Хельсинки в Россию (компрессорная станция «Портовая» расположена возле поселка Торфяновка Ленинградской области примерно в 20 км от границы с Финляндией). Пятый пакет санкций ЕС не содержит запрета на поставку в РФ газовых турбин, поэтому сложностей с ее вывозом возникнуть не должно. Но возможны задержки при прохождении таможенных процедур. Оборудование прибудет в Россию ориентировочно 24 июля, еще три-четыре дня займет пусконаладка.

Таким образом, с учетом необходимого времени установки турбины на компрессорной станции «Портовая», газоперекачивающий агрегат должен быть готов нагнетать газ в «Северный поток» в начале августа.

В Siemens Energy и «Газпроме» отказались комментировать сроки поставки турбины.

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