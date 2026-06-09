Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»

Предприятия торговли и общественного питания Самарской области признаны победителями IX ежегодного конкурса «Торговля России — 2026», проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Регион отмечен сразу в нескольких номинациях, что свидетельствует о высоком уровне развития отрасли и профессионализме местного предпринимательского сообщества.

Победителями от Самарской области стали:

- в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» — «Фабрика Качества» (ООО «Ритейл Групп», г. Самара);

- в номинации «Лучшее предприятие питания» — ресторан «Собрание – дом мировой кухни» (ИП О.В. Минейкина, г. Новокуйбышевск);

- в номинации «Лучший придорожный сервис» — «Ветерок» (ИП Н.А. Кузнецова);

- также отмечена муниципальная универсальная ярмарка ИП Е.Г. Кан.

В число победителей вошли в том числе участники проекта регионального министерства промышленности и торговли России «Сделано в Самарской области»/«Самарский продукт».

Директор компании «Ветерок» Надежда Кузнецова подчеркнула, что участие в проекте «Самарский продукт» служит стимулом для дальнейшего развития и активного вовлечения в конкурсные мероприятия. Продукция предприятия — мясные полуфабрикаты ручной работы — уже представлена за пределами региона. Компания является неоднократным участником конкурса «Торговля России».

Успех участников Самарской области демонстрирует эффективную взаимосвязь федерального конкурса «Торговля России», регионального проекта Минпромторга «Самарский продукт» и проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Выбирай своё», направленных на поддержку российских производителей и укрепление торговой отрасли.

«Конкурс «Торговля России» выявляет и популяризирует лучшие практики многоформатной торговли, что напрямую поддерживает одну из целей партийного проекта «Выбирай своё» по импортозамещению: удовлетворить спрос товарами отечественного производства и обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России. Конкурс «Торговля России» - важная площадка для признания лучших практик, которая демонстрирует, как эти три направления — федеральный конкурс, региональный проект и партийная инициатива — работают на одну общую цель по развитию отечественной торговли и импортозамещения», - отметил координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» в Самарской области, глава Минпромрога Самарской области Денис Гурков.