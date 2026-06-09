Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самарской области завершился турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
В Самарской области завершился турнир по греко-римской борьбе среди юношей «Новая высота»
17 финалистов из Самарской области претендуют на звание лучших молодых промышленников России
17 финалистов из Самарской области претендуют на звание лучших молодых промышленников России
До завершения голосования за объекты благоустройства в Самарской области осталось 4 дня
До завершения голосования за объекты благоустройства в Самарской области осталось 4 дня
На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»
На Аллее Трудовой Славы в Самаре работает выставка «Герои Труда»
«РКС-Самара» направили обращение в УФАС о недобросовестных производителях влажной туалетной бумаги
«РКС-Самара» направили обращение в УФАС о недобросовестных производителях влажной туалетной бумаги
Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»
Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»
Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников
Государство совершенствует меры по защите граждан от мошенников
жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Жители Самарской области представляют свои идеи на форум АСИ «Сильные идеи для нового времени»
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.26
-0.21
EUR 85.28
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарский зоопарк отметит день рождения пеликана
Фестиваль «Будь как Дома» пройдет в Музее-галерее «Заварка» в Самаре
В Самаре ищут мастеров на летний благотворительный Котофест от котокафе «ЧуКОТка» 
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»

99
Организации и предприниматели Самарской области вошли в число победителей конкурса «Торговля России — 2026»

Предприятия торговли и общественного питания Самарской области признаны победителями IX ежегодного конкурса «Торговля России — 2026», проводимого Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.

Регион отмечен сразу в нескольких номинациях, что свидетельствует о высоком уровне развития отрасли и профессионализме местного предпринимательского сообщества.

Победителями от Самарской области стали:

- в номинации «Лучший нестационарный торговый объект» — «Фабрика Качества» (ООО «Ритейл Групп», г. Самара);

- в номинации «Лучшее предприятие питания» — ресторан «Собрание – дом мировой кухни» (ИП О.В. Минейкина, г. Новокуйбышевск);

- в номинации «Лучший придорожный сервис» — «Ветерок» (ИП Н.А. Кузнецова);

- также отмечена муниципальная универсальная ярмарка ИП Е.Г. Кан.

В число победителей вошли в том числе участники проекта регионального министерства промышленности и торговли России «Сделано в Самарской области»/«Самарский продукт».

Директор компании «Ветерок» Надежда Кузнецова подчеркнула, что участие в проекте «Самарский продукт» служит стимулом для дальнейшего развития и активного вовлечения в конкурсные мероприятия. Продукция предприятия — мясные полуфабрикаты ручной работы — уже представлена за пределами региона. Компания является неоднократным участником конкурса «Торговля России».

Успех участников Самарской области демонстрирует эффективную взаимосвязь федерального конкурса «Торговля России», регионального проекта Минпромторга «Самарский продукт» и проекта партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Выбирай своё», направленных на поддержку российских производителей и укрепление торговой отрасли.

«Конкурс «Торговля России» выявляет и популяризирует лучшие практики многоформатной торговли, что напрямую поддерживает одну из целей партийного проекта «Выбирай своё» по импортозамещению: удовлетворить спрос товарами отечественного производства и обеспечить продовольственную и технологическую безопасность России. Конкурс «Торговля России» - важная площадка для признания лучших практик, которая демонстрирует, как эти три направления — федеральный конкурс, региональный проект и партийная инициатива — работают на одну общую цель по развитию отечественной торговли и импортозамещения», - отметил координатор федерального партийного проекта «Выбирай своё» в Самарской области, глава Минпромрога Самарской области Денис Гурков.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
8 июня 2026  20:26
Вячеслав Федорищев сообщил, что «иВолга» в этом году проводиться не будет
635
Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова
8 июня 2026  20:18
Вячеслав Федорищев назначил врио министра региональной безопасности Самарской области Александра Шаркова
714
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026
8 июня 2026  19:48
На оперативном совещании под председательством Вячеслава Федорищева подвели итоги работы делегации региона на ПМЭФ-2026
1127
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
8 июня 2026  13:48
В Самаре по нацпроекту начинается ремонт Московского шоссе
829
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
8 июня 2026  12:07
В Самарской области утвердили новые правила организованной перевозки групп детей автобусами
578
Весь список