Опубликованная отчетность ПАО «Тольяттиазот» показала небывалый масштаб вывода средств 

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Химкомбинат «Тольяттиазот» опубликовал отчетность по РСБУ за 2020 год. Как выяснилось, выручка огромного предприятия снизилась на 1,1% по сравнению с 2019 годом, хотя экспортная выручка возросла на 1,2%. Почти на тот же уровне осталась валовая прибыль, а вот чистая прибыль рухнула сразу в 4,4 раза (!), составив 1,25 млрд руб. Прибыль до налогообложения, а вместе с ней и налоговые поступления в региональный бюджет Самарской области, сократилась в 4,2 раза, до 2,6 млрд руб.

На этом фоне поражает рост обязательств ТоАЗа. Долгосрочные выросли с 10,4 млрд руб. до 14,7 млрд руб. А краткосрочные обязательства вообще взлетели с 12,1 млрд руб. до 15,5 млрд руб. Дебиторская задолженность выросла с 16,1 млрд руб. до 21,3 млрд руб. При этом никаких эпохальных инвестпрограмм, модернизации или капремонтов за отчетной период на предприятии не зафиксировано.

Как в 2019 году, в 2020 ТоАЗ повторил свой рекорд по выпуску аммиака в 3 млн тонн. Однако для этого заводу пришлось второй год подряд работать без остановочных капремонтов, а экспертиза промышленной безопасности опасных производственных объектов на ТоАЗе давно превращена в фикцию. Проблемы с промышленной безопасностью и охраной труда преследуют ТоАЗ уже много лет. Он до сих пор остается единственным предприятием в истории отечественной химической промышленности, на котором взорвалась печь риформинга, произошло это в 2018 году. Последствия такого отношения к промбезопасности ярче всего проявились прошлой весной, когда на ТоАЗе произошла целая серия групповых несчастных случаев со смертельным исходом. Кроме того, для обеспечения рекордного выпуска аммиака в 2020 году был остановлен один из агрегатов карбамида, чтобы сократить внутреннее потребление аммиака и побольше продать на экспорт.

Прошлый год также стал первым полным годом Дмитрия Межеедова на посту генерального директора ТоАЗа. Скорее всего, за назначением Межеедова на эту должность стояло желание основных владельцев завода, семейства Махлаев, активизировать незаконный вывод прибыли ТоАЗа в офшоры. В 2019 году Комсомольский районный суд Тольятти заочно признал скрывающихся за рубежом Махлаев и их подельников виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорил к реальным тюремным срокам. Он также обязал их выплатить в общей сложности 87 млрд руб. потерпевшим по делу о мошенничестве. Поэтому Махлаям потребовался человек, сведущий в финансовых махинациях, который бы расширил уже существовавшие каналы вывода прибыли, а заодно и открыл новые.

Именно кипучей деятельностью по выводу средств, развернутой Межеедовым, а вовсе не курсовыми разницами, как в официальном заявлении ТоАЗа, на самом деле объясняется странная динамика финансовых показателей химкомбината. Схема с продажей продукции по заниженным ценам аффилированным с Махлаями структурам, за которую их уже осудили, не канула в Лету, а продолжает работать до сих пор, хотя и в более скромных масштабах. Зато расширились другие каналы вывода денег. Вовсю кипит вывод прибыли через фиктивные подряды, работы по которым на самом деле практически не выполняются, договоры фрахта, консалтинга, ремонта ж-д инфраструктуры, закупки материально-технических ценностей и оборудования. Деньги на это выделяются огромные, «Тольяттиазот» обескроливается, а рабочим по-прежнему приходится работать с ветхим оборудованием и проржавевшими трубопроводами, по которым ежедневно циркулируют миллионы кубометров взрывоопасного природного газа и тысячи тонн высокотоксичного аммиака.

Так, одним из главных способов ежегодного вывода сотен миллионов долларов с ТоАЗа при Межеедове стали фиктивные договоры по ремонтно-строительным и строительно-монтажным работам. С 2011 года компании «МСА-Строй» и «Строительно-монтажная компания «Родничок» ежемесячно получали по договорам до 10 млн долларов США. Никакие работы, как правило, не выполнялись, документации на них не составлялось, что позволяло руководству завода заказывать одни и те же работы снова и снова, переводя подставным фирмам деньги ТоАЗа, которые впоследствии оказывались на офшорных счетах Махлаев.

Особое место среди таких схем занимает махлаевско-турецкий проект «Тарсу». С турецкой компанией Tarsu подписан очередной пятилетний контракт, по которому она займется реконструкцией систем водоочистки и водоподготовки на ТоАЗе по якобы передовой технологии американской компании General Electric и получит за это от 30 до 40 млн евро. Согласно условиям, Tarsu получает 70% суммы договора авансом. Вот только Tarsu – обычная турецкая строительная компания, не имеющая никакого опыта работы с опасными производственными объектами и уж точно не обладающая никакими лицензиями от General Electric. Несмотря на это, Сергей Махлай утвердил эту фирму как исполнителя проекта реконструкции систем водоочистки и водоснабжения. Таким способом через проект «Тарсу» ежегодно выводятся десятки миллионов евро, лишь мизерную часть из которых можно считать закрытыми выполненными работами.

С 2016 года на ТоАЗе действует система вывода средств через фиктивные договоры судового фрахта, при которых завод почему-то полностью оплачивает содержание судов, вовсе не будучи их владельцем или стивидором, то есть оператором этого бизнеса. Через эту схему с ТоАЗа утекают не менее 60 млн долларов в год.

Руководство ТоАЗа использует любые способы вывода прибыли завода. Так, несколько лет назад ТоАЗ подписал кредитное соглашение с синдикатом банков Commerzbank AG (Цюрих, Швейцария) и Landesbank Baden-Wuerttemberg (Штутгарт, Германия) на сумму 200 млн евро сроком на девять лет на условиях расчетов выручкой от продажи продукции предприятия за все эти годы. Якобы финансирование было необходимо для строительства третьего агрегата карбамида, который должен был быть уже запущен в 2021 году. Но на сегодняшний момент строительство так и не продвинулось дальше рытья котлована, причем проектной документации так никто и не видел, а земляные работы застопорились в 2019 году.

Аналогичным образом обстоят дела на ТоАЗе с контрактами на ремонт железнодорожной инфраструктуры. В 2019-2020 гг. ООО «ПСК «Ремпуть», с которым гендиректор ТоАЗа Межеедов нашел общие интересы еще в период работы в атомной энергетике, судя по бухгалтерским проводкам, выполнило работы стоимостью в 800 млн руб. Но вот только в работах по ремонтам ж-д путей «Ремпуть» замечен не был. Выполнять ремонты приходилось рабочим ТоАЗа просто за текущую зарплату, но все работы по личному указанию Межеедова оформлялись как выполненные подрядчиком.

Важным каналом вывода прибыли ТоАЗа является ПАО «Трансаммиак». Оно управляет российским 1400-километровым участком трубопровода «Тольятти-Одесса», по которому тоазовский аммиак отправляется на экспорт. Как и «Тольяттиазот», «Трансаммиак» находится под контролем тех же Махлаев и их пособников. Его, как и сам ТоАЗ, незаконно приватизировал Владимир Махлай в 90-е и записал на зарубежные офшоры, конечным бенефициаром которых является семейство Махлаев. Теперь трубопровод позволяет хозяевам ТоАЗа не только минимизировать расходы на транспортировку продукции, но и управлять объемом выводимой с завода прибыли.

Кроме того, огромное пространство для махинаций представляют контракты на закупку оборудования, запчастей и комплектующих для «Тольяттиазота». В этих целях используется принадлежащая Сергею Махлаю и его жене Ирине компания AM&JH Industrial Services Ltd., зарегистрированная в США. Вместо продукции сертифицированных мировых производителей на завод под видом качественного оборудования и материалов поставляется китайская продукци, не выдерживающая режимов эксплуатации на химическом предприятии. Кроме того, на таможнях США и ЕС оборудование для ТоАЗа, «Томета» и «Трансаммиака» оформляется как металлолом и проходит по документам в тоннах, за которое уплачиваются соответствующие металлолому пошлины, а при приближении к самим предприятиям внезапно превращается в дорогостоящее оборудование, за которое уже платятся огромные ввозные пошлины. Эта «тарифная маржа» также присваивается Махлаями. О масштабах деятельности компании AM&JH Industrial Services Ltd., контролируемой Сергеем Махлаем, говорят данные о том, что за последние несколько лет оборот ее поставок на тольяттинские предприятия Махлаев составил 50 млн долларов США.

Отдельного внимания заслуживает фонд оплаты труда ТоАЗа, объем которого составляет 2,81 млрд руб. при списочной численности трудового коллектива 4,05 тыс. человек. При этом размер вознаграждения пятерых членов совета директоров составил 1,14 млрд руб. или 40,6% ФОТ. Если добавить к этому еще 1 млрд руб., выплаченный управляющей компании ЗАО «Корпорация «Тольяттиазот», и общая сумма, выплаченная топ-менеджерам, составит уже 76,2% от ФОТ! Напоминает дикий капитализм из произведений Чарльза Диккенса. Но руководство ТоАЗа попыталось сгладить этот неприглядный дисбаланс, рассказав о своих достижениях в сфере социальной ответственности. Например, ТоАЗ приобрел для Тольяттинской филармонии гусли аж за 243 тыс. руб.! Как бы Махлаям не пришлось голодать от такой щедрости на своих виллах в США, Британии и Швейцарии.

Как пишет tltpravda.ru до прихода Межеедова рабочие тоже не жили на широкую ногу, однако тринадцатая зарплата была устоявшейся традицией, которую не нарушали. Но заводским рабочим пришлось поумерить свои ожидания, когда выяснилось, что совет директоров ТоАЗа, оказывается, «не успел» в конце прошлого года принять решение о выплате годовых премий трудовому коллективу. Однако на подсчет и выплату многомиллионных вознаграждений топ-менеджменту по итогам работы в 2020 году совет директоров время нашел.

Таким образом, мы видим, что бенефициарные владельцы ТоАЗа выискивают любые средства и возможности, чтобы заработанные заводом и его трудовым коллективом деньги выводились в офшоры, контролируемые Махлаями. Уголовные дела, расследуемые Следственным комитетом РФ в отношении владельцев ТоАЗа, заставляют Махлаев диверсифицировать каналы вывода, чтобы успеть получить как можно больше незаконной прибыли до того, как правоохранительные органы смогут полностью перекрыть потоки хищений на заводе.

«Очевидно, руководство ПАО «Тольяттиазтот» и стоящие за ним бенефициары предприятия не заинтересованы в развитии актива. Постоянно снижающаяся динамика финансовых показателей недвусмысленно указывает на то, что с завода под различными предлогами ударными темпами выводится прибыль. О долгосрочных негативных последствиях такого подхода живущие за рубежом собственники предпочитают не думать. Самые большие риски я виду даже не в том, что потенциально прибыльное предприятие управляется крайне неэффективно, а в том, что дефицит финансирования усугубляет проблемы с техническим состоянием оборудования и обеспечением промышленной безопасности, что представляет опасность для всего региона. Мне кажется, что давно назревшим решением для ТоАЗа является передача его под контроль нового ответственного и эффективного собственника, который займется всем комплексом нерешенных задач экономического и технического характера, будь это государство или частный инвестор», – отмечает российский экономист, доктор экономических наук Никита Кричевский.

Фото: Википедия

Алексей Напылов