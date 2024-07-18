Онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ритейла

Я нашел ошибку
Главные новости:
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Стартовал прием заявок на всероссийский конкурс СМИ «Культура слова — 2024»
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
Аккордеонистка из Сызрани стала лауреатом престижного конкурса
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
В Октябрьске горело неэксплуатируемое здание
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
На Фестивале Движения Первых стартовал первый в России конкурс наставников по патриотическому воспитанию «Быть, а не казаться!»
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг.
Более 600 тыс. заявлений в колледж подали абитуриенты с помощью Госуслуг
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
Продлена регистрация участников на Международный молодёжный форум «Евразия Global» платформы Росмолодёжь.События
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
В Самарской области 39 студенческих стартапов получат гранты Фонда содействия инновациям
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Минцифры России опровергло информацию о краже квартир через портал «Госуслуги»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.09
-0.19
EUR 96.3
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В историческом зале Самарского политеха состоится литературный вечер «Мой Маяковский»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ритейла

18 июля 2024 11:00
209
Онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ритейла

В первом полугодии 2024 года посещаемость магазинов в России снизилась от 3 до 12 процентов. О том, как онлайн-магазины стали уводить клиентов у классического ритейла, со ссылкой на исследование Focus Technologies сообщает «Коммерсантъ».

Количество покупателей в магазинах парфюмерии и косметики в торговых центрах упало в годовом выражении на три процента, DIY — на восемь процентов, одежды и обуви — на десять процентов, товаров для детей — на двенадцать процентов. При этом количество посетителей в торговых центрах не сокращается — клиенты ходят в них для посещения развлекательных зон и общепита.

По мнению руководителя направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаила Васильева, тенденция связана с ростом конкуренции: вместо ушедших зарубежных брендов открываются новые магазины товаров из Китая, Италии, Турции, Германии и других стран. Дополнительное давление оказывает конкуренция с онлайном: «Маркетплейсы имеют возможность предлагать товары по более демократичным ценам». Многие категории товаров, не требующие примерки, сейчас покупают именно онлайн, добавила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

Президент Союза торговых центров России (СТЦ) Булат Шакиров жаловался, что офлайн-торговля подвергается «конкурентному давлению» со стороны маркетплейсов и нуждается в трехгодичном обнулении НДС. В ответ на это президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов заявил, что продавцы, работающие на маркетплейсах, сами декларируют свои налоги, а онлайн-площадки уплачивают их с предоставляемых услуг.

Из-за проигрываемой конкуренции торговые центры (ТЦ) захотели таких же преференций, какие есть у маркетплейсов. В обращении Союза торговых центров России, Белоруссии и Казахстана говорится, что у маркетплейсов есть механизмы, которые позволяют им экономить на налоговых и операционных расходах. Также они несут совсем иную ответственность за продукцию, продаваемую на их площадках, нежели классическая офлайн-розница и поэтому они приобрели конкурентное преимущество перед традиционными сетями, пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024  21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
606
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
1575
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
463
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
425
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
343
Весь список