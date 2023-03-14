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Около 80% красной икры в крупных российских магазинах продают с нарушениями

14 марта 2023 13:08
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Около 80% красной икры в крупных российских магазинах продают с нарушениями

Около 80% объема всей реализуемой в РФ крупнейшими сетевыми магазинами красной икры продается с серьезными нарушениями и небезопасно для потребителей. Об этом Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) сообщил 14 марта в письме премьер-министру Михаилу Мишустину (есть в распоряжении «Известий»), попросив дать ряд поручений ведомствам.

Как отметили в союзе, для проведения мониторинга качества по итогам многочисленных обращений потребителей была проведена закупка образцов икры и организованы лабораторные исследования. Продукция была закуплена в магазинах крупных торговых сетей и направлена на исследование в испытательную лабораторию подведомственного Россельхознадзору Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

«Лабораторные исследования выявили, что в 70% образцов от пяти до 36 раз превышено допустимое содержание мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов или общая бактериальная обсемененность (показатель КМАФАнМ). Увеличение КМАФАнМ свидетельствует о размножении микроорганизмов, в числе которых могут оказаться патогены и микроорганизмы, вызывающие порчу продукта. Высокое содержание КМАФАнМ может вызвать пищевое отравление с признаками диареи, гастроэнтерита», — сообщили в НСЗПП.

При этом в союзе добавили, что сроки и температурные режимы хранения для продукции торговыми предприятиями не нарушены.

В 20% образцов выявлен кислый запах, в 40% реализуемой крупнейшими сетевыми супермаркетами икры обнаружены бактерии группы кишечной палочки. В 20% исследованной продукции выявлен запрещенный консервант уротропин (Е-239). В 10% образцов обнаружено несоответствие ДНК, заявленному на потребительской таре виду икры, что говорит о том, что один вид икры заменен на другой.

В НСЗПП попросили Мишустина поручить Россельхознадзору и Роспотребнадзору усилить надзор над производством и продажей красной икры, Минпромторгу совместно с Минэкономразвития и отраслевыми компаниями розничной торговли «выработать план мер по исключению возможности дальнейшей реализации небезопасной икорной продукции», а также Минпромторгу с заинтересованными ведомствами проработать вопрос о включении икры в список продукции, подлежащей маркировке.

Фото: pxhere.com

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