Офлайн-ритейлеры подключились к борьбе с маркетплейсами

Конфликт между банками и традиционной розницей с одной стороны и маркетплейсами с другой разгорелся с новой силой. Как стало известно “Ъ”, крупнейшие ритейлеры, такие как «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, IRG, просят правительство поддержать банки, которые требуют запретить маркетплейсам субсидировать промоакции для покупателей и иметь собственные финансовые системы. Помимо этого, офлайн-ритейлеры, возмущенные подобной практикой, обратились к федеральным властям с целым рядом предложений по ограничению демпинга со стороны своих оппонентов. В частности, ускорить принятие нормы об уплате НДС при ввозе из-за рубежа физлицами товаров, заказанных в онлайне.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 3 декабря 2025 года премьер-министру Михаилу Мишустину от топ-менеджеров «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group (IRG; управляет магазинами reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков») с предложением ввести ряд ограничений для маркетплейсов. Подписанты письма подтвердили “Ъ” его отправку. Источник “Ъ”, близкий к правительству, сообщил о получении обращения. В правительстве на запрос “Ъ” не ответили.

Традиционная розница, по сути, встала на сторону крупных банков («Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, Совкомбанк), пытающихся вынудить онлайн-площадки отказаться от субсидирования промоакций для потребителей и запретить им снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков (см. “Ъ” от 20, 25 ноября). Маркетплейсы навязывают потребителям и продавцам услуги своих банков, указывают в своем обращении ритейлеры и предлагают перенять опыт США, Китая и Турции, где власти обязали онлайн-площадки «вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретили владение кэптивными финансовыми структурами».

Больше всего традиционная розница критикует платформы за агрессивное снижение цен — это делается за счет селлеров, для которых увеличиваются размеры комиссий и штрафов.