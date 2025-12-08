Я нашел ошибку
На трассе под Самарой горел КАМАЗ
По традиции, все номинанты акции выдвигаются за особые заслуги перед земляками и регионом, а победителей определяют путем общественного голосования. 
Шесть участников «Школы героев» - победители муниципального этапа областной общественной акции «Народное признание»
В Тольятти рабочий получил 1 млн рублей после падения с лестницы
студенты трека Крылья Ростеха победили во Всероссийской олимпиаде
Учёные Самарского политеха разработали новую формулу абразивной массы
Опыт Самарской области в научно-популярном туризме представлен на Совете законодателей ПФО в Казани
В Самаре планируют обустроить семь новых пешеходных переходов
В Мичуринском микрорайоне Самары проверили благоустройство после ремонта теплосетей
Самарская кирха приглашает 12 декабря в 18:30 на просветительско-музыкальный вечер
В губернии наградили победителей региональной интеллектуальной олимпиады «IQ Самара»
Самарская библиотека для молодежи проведет гала-концерт фестиваля инклюзивного творчества «Мы талантливы!»
Офлайн-ритейлеры подключились к борьбе с маркетплейсами

194
Офлайн-ритейлеры подключились к борьбе с маркетплейсами

Конфликт между банками и традиционной розницей с одной стороны и маркетплейсами с другой разгорелся с новой силой. Как стало известно “Ъ”, крупнейшие ритейлеры, такие как «Детский мир», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, IRG, просят правительство поддержать банки, которые требуют запретить маркетплейсам субсидировать промоакции для покупателей и иметь собственные финансовые системы. Помимо этого, офлайн-ритейлеры, возмущенные подобной практикой, обратились к федеральным властям с целым рядом предложений по ограничению демпинга со стороны своих оппонентов. В частности, ускорить принятие нормы об уплате НДС при ввозе из-за рубежа физлицами товаров, заказанных в онлайне.

В распоряжении “Ъ” оказалось письмо от 3 декабря 2025 года премьер-министру Михаилу Мишустину от топ-менеджеров «Детского мира», «М.Видео-Эльдорадо», DNS, «Лемана ПРО», Hoff, «Леонардо», «Всеинструменты.ру», Inventive Retail Group (IRG; управляет магазинами reStore, Samsung, Street Beat, «Мир кубиков») с предложением ввести ряд ограничений для маркетплейсов. Подписанты письма подтвердили “Ъ” его отправку. Источник “Ъ”, близкий к правительству, сообщил о получении обращения. В правительстве на запрос “Ъ” не ответили.

Традиционная розница, по сути, встала на сторону крупных банков («Сбер», ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк, Совкомбанк), пытающихся вынудить онлайн-площадки отказаться от субсидирования промоакций для потребителей и запретить им снижать цены при оплате товаров картами дочерних банков (см. “Ъ” от 2025 ноября). Маркетплейсы навязывают потребителям и продавцам услуги своих банков, указывают в своем обращении ритейлеры и предлагают перенять опыт США, Китая и Турции, где власти обязали онлайн-площадки «вывести финансовые сервисы в отдельный регулируемый периметр либо запретили владение кэптивными финансовыми структурами».

Больше всего традиционная розница критикует платформы за агрессивное снижение цен — это делается за счет селлеров, для которых увеличиваются размеры комиссий и штрафов.

Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
8 декабря 2025  13:32
Самарцы выбрали наименование для новой автобусной остановки, расположенной в микрорайоне Крутые Ключи
85
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
8 декабря 2025  12:18
Показания приборов учёта в декабре: важно знать каждому самарцу
165
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
8 декабря 2025  10:02
Телебашня в Самаре засияет в честь годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России
260
В Самаре появились новые автобусы
7 декабря 2025  12:41
В Самаре появились новые автобусы
588
Рост и развитие промышленности – залог стабильной и устойчивой к вызовам экономики Самарской области. Такой вывод можно сделать на основе данных, которые озвучил губернатор Вячеслав Федорищев во время прямой линии с жителями региона, которая состоялась 5
6 декабря 2025  14:26
Прямая линия губернатора стала масштабным открытым диалогом по развитию отраслей экономики всей Самарской области
2076
