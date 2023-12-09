Один из крупных спортивных дискаунтеров возобновил свою работу в Самаре

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Речь идет о сети магазинов Decathlon. Теперь торговые точки будут работать под названием Desport. Первый магазин в Самаре уже открылся на Московском шоссе недалеко от Ботанического сада и Госуниверситета.

— Слово «sport» произошло от старофранцузского «desport», что в переводе означало «игра», «развлечение», — объясняют новое название в компании.

Судя по информации на сайте компании, в России открыты уже 13 торговых точек. Еще 16 ждут своего открытия. В их числе и магазин в Тольятти. Интернет-магазин спорттоваров пока не работает, пишет 63.ру.

«Декатлон» закрыл свои магазины в Самаре несколько месяцев назад. Позже в СМИ появилась информация о том, что российскую часть сети спортивных магазинов Decathlon выкупила компания ООО «АРМ».