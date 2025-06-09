Объемы закупок госкомпаний у МСП Самарской области выросли на 81%

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В первом квартале 2025 года госкомпании закупили у субъектов малого и среднего предпринимательства Самарской области товары и услуги на общую сумму 37 млрд рублей. Данные за первые три месяца привела Корпорация МСП. За этот период объемы закупок госкомпаний у региональных поставщиков возросли на 81% по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Губернатор Вячеслав Федорищев подчеркивал значимость поддержки субъектов МСП в организации сбыта продукции и налаживании партнерства с крупными заказчиками. Одним из таких инструментов выступают ярмарки кооперации, когда индустриальные партнеры могут рассказать о своих потребностях потенциальным поставщикам - субъектам МСП и обсудить условия сотрудничества.

«Мы всесторонне поддерживаем включение предприятий малого и среднего бизнеса в цепочки поставок госкомпаний и индустриальных партнеров. Для наших предпринимателей это возможность выйти на рынок с гарантированным спросом, увеличить объемы производства и обеспечить рост своего бизнеса. Один из таких инструментов - ярмарки коопераций, на которых мы объединяем крупных игроков рынка и субъектов МСП», - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

В целом по стране объем закупок госкомпаний у малого и среднего бизнеса в первом квартале 2025 года превысил 1,8 трлн рублей. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В прошлом году объем закупок крупнейших заказчиков с госучастием у малого и среднего бизнеса вырос более чем на 20% и превысил 9,6 трлн рублей. Положительная динамика сохраняется и в этом году. За первый квартал заключено договоров на 1,8 трлн, это на 14% больше, чем было год назад. Для компаний с госучастием - это уже не столько выполнение квот, сколько работа с МСП как равноправными партнерами», — сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Наибольший объем договоров госкомпаний по 223-ФЗ с МСП был заключен в сфере обрабатывающих производств, строительства, научной, инженерно-технической и профессиональной деятельности, услуг в области информации и связи, а также услуг транспорта и складского хозяйства.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области