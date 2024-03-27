Новый резидент ТОР «Тольятти» займется производством замороженных овощей и фруктов

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В ТОР «Тольятти» новый резидент. Компания намерена организовать полный производственный цикл по обработке, заморозке и упаковке свежих овощей и фруктов. На новом предприятии будут работать 20 человек. Соглашение с инвестором подписал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Территории опережающего развития – один из действующих в регионе механизмов работы с инвесторами. Сегодня статусом ТОР наделены Тольятти и Чапаевск. Это позволяет инвесторам на выгодных условиях претворять в жизнь свои проекты. Создание лучших условий для инвесторов – одна из главных задач, обозначенная Губернатором Дмитрием Азаровым.

«Для каждого инвестпроекта, получившего статус резидента ТОР, действуют специальные налоговые льготы, упрощенные административные процедуры. Мы оказываем инвесторам необходимое сопровождение и помогаем решить все сложные вопросы, возникающие на разных этапах реализации проектов, - перечислил Д. Богданов. - Для жителей Тольятти и Чапаевска приход новых инвесторов – это создание рабочих мест, а значит возможность работать, не уезжая из родного города. Мы открыты для каждого инвестпроекта и готовы предоставить лучшие условия в стране. Для этого в регионе работает Агентство по привлечению инвестиций, выполняющее функции «единого окна» для инвесторов».

Сегодня резидентами ТОР «Тольятти» являются 67 компаний. Они создали более 9700 рабочих мест и выплатили в бюджет 3,1 млрд налогов, которые идут на развитие города и Самарской области.

Активно развивается ТОР «Чапаевск», где сегодня свои проекты реализуют 10 резидентов. Общий объем инвестиций, который инициаторы планируют вложить в создание предприятий, составляет 10 млрд рублей. Заявлено создание 4 тысяч новых рабочих мест.

Помощь государства в развитии бизнеса оказывается и в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», реализуемого по решению Президента страны Владимира Путина. За получение консультаций по мерам поддержки субъекты МСП могут обратиться в центры «Мой бизнес», которые действуют во всех городских округах Самарской области.