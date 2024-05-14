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Прокуратура Сызрани обратилась в суд с требованием обязать муниципальные власти снести 62 аварийных дома

14 мая 2024 23:30
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Прокуратура г. Сызрани обратилась в суд с требованием обязать муниципальные власти снести 62 аварийных дома

Прокуратурой г. Сызрани проведена проверка исполнения требований законодательства при переселении граждан из аварийного жилищного фонда и его ликвидации на территории города.

Установлено, что 62 многоквартирных дома на территории г. Сызрани в период с 2010 года по 2015 год признаны аварийными и подлежащими сносу, а их жильцы расселены.

Вместе с тем до настоящего времени администрацией г.о. Сызрань мероприятия по сносу аварийных домов не проведены.

Прокуратура города обратилась с исковым заявлением в Сызранский городской суд о возложении обязанности на администрацию провести организационно-хозяйственные мероприятия по сносу 62 аварийных жилых домов.

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

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