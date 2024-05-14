В Самаре названа средняя стоимость квадратного метра жилья на 2024 год

79

В Самаре средняя стоимость квадратного метра жилья на 2024 год составит 95 059 рублей

Эту величину применят для расчета социальных выплат многодетным.

В Самаре утвердили среднюю стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения на 2024 год. Она составила в размере 95 059 рублей. Как отмечается в постановлении мэрии от 14 мая 2024 года, эта величина будет применяться для расчета размера социальных выплат работникам муниципальных учреждений на приобретение жилья. Ее же применят для расчета размера единовременной социальной выплаты многодетным семьям, имеющим пять и более детей, проживающим в Самаре, на приобретение (строительство) жилья и определения стоимости приобретения жилого помещения.

Данное постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года, пишет СитиТраффик.