Я нашел ошибку
Главные новости:
 Борцы из 10 стран мира выступят в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого
 Борцы из 10 стран мира выступят в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого
Путин назначил Виктора Золотова главой Росгвардии
Путин назначил Виктора Золотова главой Росгвардии
Прокуратура г. Сызрани обратилась в суд с требованием обязать муниципальные власти снести 62 аварийных дома
Прокуратура Сызрани обратилась в суд с требованием обязать муниципальные власти снести 62 аварийных дома
В Сызрани оштрафовали директора приюта для животных
В Сызрани оштрафовали директора приюта для животных
В Самаре хотят пересмотреть стоимость сбора мусора
В Самаре хотят пересмотреть стоимость сбора мусора
Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин попал в расширенный состав сборной Беларуси
Защитник "Крыльев Советов" Кирилл Печенин попал в расширенный состав сборной Беларуси
В Самаре названа средняя стоимость квадратного метра жилья на 2024 год
В Самаре названа средняя стоимость квадратного метра жилья на 2024 год
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
В Самарской области 572 взрослых и 224 ребенка пострадали от укусов клещей
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.36
-0.27
EUR 98.67
-0.18
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открытие выставки «Сюрприз» в Музее-галерее «Заварка»
В Самарском театре драмы в июне состоится Большой театральный фестиваль
Самара встретит Паровоз Победы
Весь список
  • Персональные данные

Путин назначил Виктора Золотова главой Росгвардии

14 мая 2024 23:45
123
Путин назначил Виктора Золотова главой Росгвардии

Российский президент Владимир Путин назначил Виктора Золотова директором Росгвардии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства назначил Золотова Виктора Васильевича — директором Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации — главнокомандующим войсками национальной гвардии Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Ранее Золотов рассказал, что Росгвардия получила 36 танков, а также артиллерию. Глава ведомства также указал на отсутствие нехватки боеприпасов и обмундирования в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин проведет встречу с новым составом правительства страны во вторник, 14 мая. Также стало известно, что президент назначил Дмитрия Кочнева директором Федеральной службы охраны (ФСО), Сергея Нарышкина — директором Службы внешней разведки (СВР), а Андрея Белоусова — министром обороны РФ, пишет Лента.

Теги: Росгвардия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Задержанный в Самаре за попытку похитить алкоголь мужчина уже находился в розыске
13 мая 2024, 16:43
Задержанный в Самаре за попытку похитить алкоголь мужчина уже находился в розыске
Росгвардейцы передали задержанного своим коллегам из полиции. Криминал
356
В День Победы росгвардейские военные музыканты дали концерт в Самаре
10 мая 2024, 10:48
В День Победы росгвардейские военные музыканты дали концерт в Самаре
9 мая для жителей и гостей региона было организовано множество памятных тематических площадок на территории парков и скверов. Общество
942
Росгвардейцы присоединились к акции «Сад памяти» в Самаре
04 мая 2024, 11:30
Росгвардейцы присоединились к акции «Сад памяти» в Самаре
«Сад Памяти» - очередная добрая и полезная акция, участие в которой принимают тысячи граждан России. Общество
820
В центре внимания
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
14 мая 2024  20:49
Самара больше не входит в тройку крупнейших городов ПФО
205
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
14 мая 2024  17:53
В Самаре Дмитрий Азаров и Ольга Гальцова обсудили вопросы поддержки защитников Отечества и их семей
280
в Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
14 мая 2024  17:33
В Самаре отопление вновь запущено в 47,7% учреждений социальной сферы
261
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
13 мая 2024  17:35
В Самаре и области продолжается подключение соцобъектов к отоплению
428
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
13 мая 2024  17:26
В Самарской области стартует XXIX Международный кинофестиваль «Кино – детям»
472
Весь список