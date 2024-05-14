В Самаре хотят пересмотреть стоимость сбора мусора

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Как заявил министр ЖКХ региона Владимир Василенко, мусорят люди, а не квадратные метры.

На заседании комитета по ЖКХ Самарской губернской думы 14 мая 2024 года депутаты заслушали доклад о работе ООО «ЭкоСтройРесурс».

Сразу после его выступления слово дали министру ЖКХ региона Владимиру Василенко, который сообщил, что в регионе ведется работа по пересмотру «мусорного тарифа». Он заявил, что мусорят не квадратные метры, а люди.

Василенко отмел утверждения о том, что пересмотр тарифа приведет к росту его стоимости для тех, кто живет в малогабаритной квартире, заметив, что 4 человека в любом случае оставляют за собой больше мусора.

- Не просите меня назвать точные сроки, скажу лишь, что работа над этим вопросом продолжается, — сказал министр Василенко.

Он также заявил, что число проверок регоператора по обращению с ТКО необходимо увеличить.

Глава комитета Владимир Субботин поддержал министра. Он также заметил, что нужно уходить с квадратных метров при взимании тарифа по обращению с ТКО, пишет СитиТраффик.