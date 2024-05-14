В Сызрани оштрафовали директора приюта для животных

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В ходе прокурорской проверки приюта для животных ООО «Спецсервис», расположенного в г. Сызрани по ул. Пристанский спуск, д. 21, выявлены нарушения требований федерального законодательства.

В частности, на момент проверки приюта отсутствовали журнал движения поголовья животных и ветеринарные паспорта, в которые вносятся сведения об идентификации электронными метками (чипировании) и вакцинации против бешенства и иных заболеваний.

Кроме того, животные в карантинном помещении содержались совместно, в то время как согласно установленным требованиям физический контакт между ними должен быть исключен.

В ходе проверки в ветеринарном пункте приюта обнаружены лекарственные средства с истекшим сроком годности.

Прокуратурой города в отношении должностного лица – директораООО «Спецсервис» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 8.54 КоАП РФ.

Постановлением департамента ветеринарии Самарской области руководитель организации привлечен к административной ответственности, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей.