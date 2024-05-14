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Борцы из 10 стран мира выступят в Самаре во Дворце спорта имени Владимира Высоцкого на международных соревнованиях по греко-римской борьбе памяти Игоря Найвальта "Новая высота".



17 мая, первый день соревнований:

10.00-15.30 - Предварительные поединки

15:00-15:45 - Автограф сессия (3 этаж)

16.00-16.45 - Церемония открытия соревнований

17.00-19.00 - Предварительные поединки

19.30-21.00 - Полуфинальные поединки



18 мая, второй день соревнований:

09:00 - мастер-класс двухкратного олимпийского чемпиона Романа Власова

10.00-12.30 - Утешительные поединки

13.00-16.00 - Финальные поединки, награждение



Вход на соревнования бесплатный. Пригласительные билеты можно получить 17 мая у волонтеров при входе во Дворец спорта.