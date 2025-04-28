Новые решения по ИТ-ипотеке: отмена лимитов для банков

Минцифры по согласованию с Правительством приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объёму выдаваемых льготных ИТ-ипотек.
Зачем это нужно
С учётом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение Правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены.
Что ещё изменится
Для заёмщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям. С этой целью с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.
Сколько кредитов уже выдано
ИТ-ипотека является важной мерой поддержки — в настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируем, что к концу года общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тыс.