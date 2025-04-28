Новые решения по ИТ-ипотеке: отмена лимитов для банков

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Минцифры по согласованию с Правительством приняло решение об отмене лимитов, установленных для банков по объёму выдаваемых льготных ИТ-ипотек.

Зачем это нужно

С учётом высокой востребованности программы ранее возникали ситуации, когда банки достигали лимита по ИТ-ипотеке и приостанавливали выдачу кредитов. В таких случаях требовалось отдельное решение Правительства по установлению нового лимита и возобновлению программы. Теперь такие ситуации будут исключены.

Что ещё изменится

Для заёмщиков снизится финансовая нагрузка в виде дополнительных платежей по банковским комиссиям. С этой целью с 1 мая по 31 октября будут предусмотрены повышенные субсидии банкам на расходы по сопровождению программы.

Сколько кредитов уже выдано

ИТ-ипотека является важной мерой поддержки — в настоящий момент выдано более 83,5 тыс. льготных кредитов. Планируем, что к концу года общее количество оформивших ИТ-ипотеку превысит 91,5 тыс.