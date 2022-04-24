Новые продуктовые ярмарки появятся в Самаре

191

Мэрия Самары в 2022 году планирует открыть 4 новых торговых объекта в городе. Это будут продовольственные муниципальные ярмарки круглогодичного размещения на 128 мест.

Они будут располагаться по адресам:

пересечение улиц Пензенской и Владимирской;

улица Партизанская, 173;

улица Советская, 5;

пересечение улиц Стара-Загора и Гастелло.

— По этим площадкам уже объявили конкурс по определению операторов, который состоится 4 мая. После этого начнутся монтажные работы. В конце мая откроется продовольственная ярмарка в Куйбышевском районе на Главной, 23 на 200 торговых мест. Также планируется организация сезонных ярмарок в местах скопления несанкционированной торговли. Сейчас на рассмотрении находятся 10 потенциальных площадок на 150 торговых мест, — рассказали в правительстве Самарской области.

Всего в Самаре работает 28 ярмарок с общим количеством 1240 торговых мест. Для сравнения, в 2019 году функционировало 20 ярмарок, предоставляющих в два раза меньше торговых мест (625), сообщает 63.ру.