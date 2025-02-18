Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты на 6,5 млрд рублей

Я нашел ошибку
Главные новости:
Не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс РФ будут в нормативе до конца 2030 года
Не менее 85% федеральных и 60% региональных трасс РФ будут в нормативе до конца 2030 года
В Похвистнево обязали очистить крышу почты от снега и наледи
В Похвистнево обязали очистить крышу почты от снега и наледи
Всесторонняя поддержка семей и участников СВО: в Кинеле открылся Семейный МФЦ
Всесторонняя поддержка семей и участников СВО: в Кинеле открылся Семейный МФЦ
Участники «Школы героев» завершили практический курс по наставничеству
Участники «Школы героев» завершили практический курс по наставничеству
У двух тольяттинцев нашли 304 куста конопли
У двух тольяттинцев нашли 304 куста конопли
Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях
Западные бренды не вернутся в Россию на прежних условиях
Для студенческих команд Самарской области в проекте «Твой Ход» стартует новый конкурсный трек «Объединяю»
Для студенческих команд Самарской области в проекте «Твой Ход» стартует новый конкурсный трек «Объединяю»
Изменения в правилах включения ПО в реестр
Изменения в правилах включения ПО в реестр
Наверх
Самара  -15 °C, Тольятти  -14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.43
1.12
EUR 95.8
0.91
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В СОУНБ пройдет встреча с тольяттинским писателем Сергеем Чекуновым
В Самаре пройдет дрейф-прогулка «На краю города» от Музея-галереи «Заварка»
В «ЗИМ Галерее» расскажут о творчестве Казимира Малевича
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты на 6,5 млрд рублей

18 февраля 2025 11:53
146
Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты на 6,5 млрд рублей

В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Ее участники рассмотрели презентации двух новых инвесторов. Один из инвесторов намерен построить в регионе объекты придорожного сервиса, расположенные на маршруте международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Общий объем инвестиций в проект составит 550 млн рублей. Вторая компания-инвестор намерена реализовать инвестпроект в сфере сельского хозяйства и направить на эти цели более 6 млрд рублей.

«Самарская область интересна инвесторам в самых разных отраслях. На очередном заседании рабочей группы рассмотрели два новых проекта, общий объем инвестиций в которые превышает 6,5 млрд рублей. Единогласно приняли решение вынести эти проекты на рассмотрение комитета по инвестклимату под председательством губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Каждый проект несет в себе колоссальный эффект для региона: развитие социальной инфраструктуры, конкуренция частных компаний за кадры, создание условий для молодежи и в конечном итоге - улучшение качества жизни наших граждан», - акцентировал Дмитрий Богданов.

Рабочая группа создана для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
18 февраля 2025  12:18
К 110-летию самарского трамвая выпущена лимитированная коллекция транспортных карт
139
Не теряет актуальности вопрос надлежащей работы управляющих компаний по содержанию придомовых территорий.
17 февраля 2025  19:37
Повышение производительности труда в соцсфере, дисквалификацию недобросовестных УК обсудили на оперативном совещании в областном Правительстве
858
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
17 февраля 2025  13:56
В Самарской области весной откроется новый центр велопроката
501
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
17 февраля 2025  10:06
В Самарской области возможны кратковременные помехи телеприему, вызванные сезонной солнечной интерференцией
408
В течении дня будут проводится работы по обработке и очитке тротуаров и пешеходных дорожек, удалению наледи, вывозу снега, а также очистке дворовых и внутриквартальных территорий.
16 февраля 2025  12:47
На уборке Самары от снега сегодня задействовано 212 единиц техники и 3050 дворников
501
Весь список