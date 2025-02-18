Новые инвесторы планируют реализовать в Самарской области проекты на 6,5 млрд рублей

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В областном Правительстве состоялось очередное заседание рабочей группы по инвестиционным проектам под председательством врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Ее участники рассмотрели презентации двух новых инвесторов. Один из инвесторов намерен построить в регионе объекты придорожного сервиса, расположенные на маршруте международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай». Общий объем инвестиций в проект составит 550 млн рублей. Вторая компания-инвестор намерена реализовать инвестпроект в сфере сельского хозяйства и направить на эти цели более 6 млрд рублей.

«Самарская область интересна инвесторам в самых разных отраслях. На очередном заседании рабочей группы рассмотрели два новых проекта, общий объем инвестиций в которые превышает 6,5 млрд рублей. Единогласно приняли решение вынести эти проекты на рассмотрение комитета по инвестклимату под председательством губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева. Каждый проект несет в себе колоссальный эффект для региона: развитие социальной инфраструктуры, конкуренция частных компаний за кадры, создание условий для молодежи и в конечном итоге - улучшение качества жизни наших граждан», - акцентировал Дмитрий Богданов.

Рабочая группа создана для отбора проектов, которым необходимо оказать соответствующую поддержку, предусмотренную региональным законодательством: предоставление льгот, мер поддержки, земельных участков без торгов, взамен на инвестиции в ключевых отраслях экономики.

По итогам обсуждения каждому из проектов будет присвоен куратор со стороны профильного министерства и органа местного самоуправления, а также оказана необходимая консультационная поддержка со стороны Агентства по привлечению инвестиций Самарской области.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области.