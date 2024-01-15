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Неравенство между богатыми и бедными гражданами страны сокращается

15 января 2024 09:45
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неравенство между богатыми и бедными гражданами страны сокращается

По информации Росстата, неравенство между богатыми и бедными гражданами страны сокращается. В 2021 году доходы 10% богатейших превышали доходы 10% беднейших в 10,3 раза. В 2022 году этот показатель уменьшился до 9 раз, сообщает РБК. 

Самые обеспеченные россияне в 2022 году получали около 101,2 тыс. рублей, а самые бедные — 11,1 тыс. рублей. Речь идет о среднемесячном доходе на одного члена семьи.

Основным источником доходов для всех групп является трудовая деятельность, которая включает в себя зарплату и самостоятельную занятость, в том числе предпринимательство.

Отличия зафиксированы и в вопросе социальных выплат. У 10% беднейших на соцвыплаты приходится 40% дохода (17 тыс. рублей в месяц). Основную часть суммы составляют пособия по уходу за детьми.

У 10% богатейших домохозяйств соцвыплаты занимают 6,6% дохода (11,8 тыс. рублей в месяц). Большая часть приходится на пенсии. Отдельно Росстат выделил семьи с детьми. В 2022 году их доход составлял 25,1 тыс. рублей на каждого члена семьи.

Ранее автор исследования «Отраслевой ландшафт влияния. КРОС» Петр Кирьян рассказал, что в 2024 году будет индексация окладов у тех, кто работает на государство. Это коснется работников социальной сферы, здравоохранения, МЧС и правоохранительных органов, а также сотрудников государственных сельских и лесных хозяйств. 

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