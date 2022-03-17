Некоторые сахарные заводы стали устанавливать цены в долларах

Я нашел ошибку
Главные новости:
Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
Российские авиакомпании продолжают выполнять международные рейсы
В Самарской области закроют один автовокзал
В Самарской области закроют один автовокзал
Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных
Из-за санкций и роста валютных курсов дорожают корма и лекарства для животных
В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено
В Самарской области изменилось расписание речной переправы в Рождествено
Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона
Осужденные к принудительным работам в УФСИН России по Самарской области трудоустроены на предприятиях региона
в Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей
В Самарском музее Алабина подготовили программу для малышей
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
В России с сегодняшнего дня вступил в силу закон об ужесточении наказания за педофилию
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
В Тольятти сотрудники полиции устанавливают подозреваемого в краже денег с банковской карты
Наверх
Самара  -8 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 108.05
-3.43
EUR 118.76
-3.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На сцене САТОБ премьера: спектакль «Князь Владимир: самарская страница»
Самарцев научат делать скворечники
14 марта в САТОБ состоится премьера спектакля «Князь Владимир» 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Некоторые сахарные заводы стали устанавливать цены в долларах

17 марта 2022 10:24
161
Некоторые сахарные заводы стали устанавливать цены в долларах

Некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Об этом сказано в письме ассоциации «Русбренд» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от 16 марта, с которым ознакомились «Известия».

Организация попросила ведомство оценить ситуацию и принять меры. В «Русбренд» входят в том числе международные компании вроде Nestle, Unilever, Danone, которые производят продукты в России.

В письме также сказано, что производители сахара пригрозили остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток. Также производители пожаловались, что стоимость сахара выросла на 60–70% без пояснений и переговоров.

«Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, — отмечено в письме «Русбренда».

Также из него следует, что выбор альтернативных поставщиков существенно ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации рынка сахара в РФ.

Минсельхоз не располагает информацией об использовании цен в долларах, сказали «Известиям» в ведомстве.

Сейчас все российские производители сахара продолжают его отгружать в штатном режиме, заявили в министерстве.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Банк «Солидарность» - участник национальной китайской платежной системы CIPS, что позволяет проводить платежи быстро и безопасно. 
16 марта 2022  16:13
Дмитрий Азаров обсудил с руководством самарского банка «Солидарность» поддержку регионального бизнеса в торговле с Китаем
484
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
16 марта 2022  14:04
Жители Самарской области могут принять участие во Всероссийском социальном проекте «Узнай Россию. Предприниматели-земляки»
1033
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
16 марта 2022  13:59
Новый ресурс «Объясняем. Самарская область» отвечает на вопросы жителей региона
433
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
16 марта 2022  09:41
Роскачество предупредило о мошеннических сайтах для проверки банковских карт
413
В Самарской области ожидают метель
16 марта 2022  09:34
В Самарской области ожидают метель
355
Весь список