Некоторые сахарные заводы стали устанавливать цены в долларах

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Некоторые сахарные заводы стали предлагать производителям продуктов питания делать закупки по ценам в долларах. Расчеты при этом следует производить в рублях, но по курсу валют, который актуален на дату отгрузки продукции. Об этом сказано в письме ассоциации «Русбренд» в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от 16 марта, с которым ознакомились «Известия».

Организация попросила ведомство оценить ситуацию и принять меры. В «Русбренд» входят в том числе международные компании вроде Nestle, Unilever, Danone, которые производят продукты в России.

В письме также сказано, что производители сахара пригрозили остановить отгрузки, если пищевики не пересмотрят условия в течение максимум двух суток. Также производители пожаловались, что стоимость сахара выросла на 60–70% без пояснений и переговоров.

«Сахар активно используется при производстве различных продуктов питания, поэтому существенное увеличение его стоимости скажется на значительном числе предприятий, — отмечено в письме «Русбренда».

Также из него следует, что выбор альтернативных поставщиков существенно ограничен из-за высокого уровня экономической концентрации рынка сахара в РФ.

Минсельхоз не располагает информацией об использовании цен в долларах, сказали «Известиям» в ведомстве.

Сейчас все российские производители сахара продолжают его отгружать в штатном режиме, заявили в министерстве.