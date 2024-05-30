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«Нефтефлот»: на верфи в Самаре строят три сухогруза

30 мая 2024 15:42
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С торжественной церемонии закладки киля началось строительство трех новых судов на заводе «Нефтефлот».

Самоходные сухогрузные суда проекта RSD34L строятся по Распоряжению Правительства Российской Федерации в рамках «Программы льготного лизинга гражданских судов водного транспорта».

Всего, согласно Программе, на судоверфях России до 2027 года построят 260 гражданских судов водного транспорта что существенно позволит обновить флот, а также увеличить объемов грузовых и пассажирских перевозок водным транспортом.

Строящиеся на «Нефтефлоте» многоцелевые сухогрузные суда грузоподъемностью до 6 000 тонн предназначены для перевозки зерна, леса, металла, угля, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, а также грузов повышенной опасности.

«Самарское судостроение активно развивается, увеличивается портфель заказов, осуществляется закладка и строительство новых судов. Предприятие наращивает и свой кадровый актив, осваивая когда-то утраченные компетенции. Завод наращивает и производственные мощности участвуя в программе модернизации. Именно активная позиция и эффективная работа менеджмента завода и его генерального директора позволила предприятию войти в программу льготного лизинга гражданских судов водного транспорта получив один из крупнейших как для завода, так и для региона заказов на строительство трех сухогрузных судов», - прокомментировал событие Врио министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков.

«У нас сегодня знаменательное событие. Мы закладываем полноформатный сухогруз класса «Река-море» для работы, в том числе, на внутренних водных путях и в морских районах. На сегодня у завода контракт на серию из трех единиц. Надеемся, что у завода ближайшее время будут следующие контракты этой же серии, которые мы качественно и своевременно выполним», - рассказал Генеральный директор ЗАО «Нефтефлот» Сергей Фофанов. 

Контракт на строительство и поставку трех многоцелевых сухогрузных судов класса «Оптима» проекта RSD34L подписан ЗАО «Нефтефлот» и АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) в сентябре 2023 года. Согласно контрактным условиям, суда должны быть переданы заказчику до 30 ноября 2025 года. Цена контракта составляет 3,4 млрд рублей.

 

Фото предоставлено пресс-службой Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий

Теги: Самара

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