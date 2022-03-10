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За неделю с 28 февраля по 6 марта средние недельные расходы россиян выросли на 20,4%, а средний чек — на 11,6%, говорится в исследовании «Ромир», поступившем в РБК.

В среднем одна семья потратила за неделю на повседневные товары 6 978 рублей, что на 20,4% (на 1182 рубля) больше, чем на предыдущей неделе. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы увеличились на 26,7% (1469 рублей). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 231 рубль) индекс недельных расходов выше на 33,4%, или 1747 рублей.

Средний чек по сравнению с прошлой неделей вырос на 11,6% (81 рубль).

Средняя стоимость одной покупки составила 777 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 20,7% (133 рубля). Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (648 рублей) недельный чек выше на 19,9%, или 129 рублей.

Индекс недельных расходов (ИНР) исследователи рассчитывают на основе данных потребления 40 тыс. россиян в 220 городах с населением более 10 тыс. человек. Участники скан-панели домохозяйств сканируют QR-коды с чеков.