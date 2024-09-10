Названы цены на iPhone 16 в России по предзаказу

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Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС.

Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.

"Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 16 128 ГБ составляет 114 990 рублей, 256 ГБ - 129 990 рублей, 512 ГБ - 159 990 рублей. iPhone 16 Plus 128 ГБ обойдется в 134 990 рублей, на 256 ГБ - в 149 990 рублей, а на 512 ГБ - в 179 990 рублей.