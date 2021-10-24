Названы товары, которые сильно подорожают в РФ уже в декабре

700

Аналитики «Свободной прессы» рассказали, что в ближайшие пять недель в России подорожают некоторые продукты, стало известно solenka.info.

По словам Александра Корбута, вице-президента Российского зернового союза, цены на товары поднимутся из-за роста инфляции. Так, вырастут в цене ткани, одежда, молоко и мясные продукты.

Профессор Валентин Катасонов подчеркнул, что подорожают в стране практически все продукты. Также речь идет о бытовой технике и автомобилях. Отмечается, что в России многие продукты являются импортированными.