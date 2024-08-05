Названы регионы – лидеры по ценам на бензин

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Больше всего топлива на свои среднемесячные зарплаты в регионах России в июне могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, меньше всего – жители республики Ингушетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Цены на бензин в Российской Федерации одни из самых низких в Европе, а по его доступности (соотношение цены и заработной платы) РФ занимает средние позиции.

После резких колебаний цен на розничном рынке автомобильного топлива, произошедших во второй половине прошлого года, начало текущего года можно считать идеально стабильным. В первом квартале 2024 года цены почти не росли.

За первые три месяца цены увеличились всего на 0,7%, тогда как инфляция за этот период составила 2%. Однако во втором квартале рост цен начал ускоряться, что обусловлено сезонным увеличением спроса и снижением внутреннего производства из-за незапланированных ремонтов крупных нефтеперерабатывающих заводов. К концу полугодия цены достигли рекордных значений. Так, цена АИ-92 поднялась выше 51 рубля за литр, АИ-95 – выше 56 рублей за литр.

В годовом сравнении (июнь 2024 года к июню 2023 году) цена бензина АИ-92 выросла на 6,9%, АИ-95 – на 7,1%, дизельного топлива – на 12,8%. При этом потребительская инфляция за этот период составила 8,6%. Таким образом, несмотря на ускорение во втором квартале, рост цен на бензин в основном остается ниже уровня инфляции.

Вместе с тем в разных регионах Российской Федерации цены на бензин и их динамика по-прежнему существенно отличаются. В июне 2024 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 в российских регионах находились в диапазоне от 48,06 рубля за литр до 65,77 рубля при среднероссийском уровне 51,69 рубля за литр. При этом региональная дифференциация доходов населения также остается высокой, поэтому нагрузка на семейные бюджеты рядовых автовладельцев зависит не столько от цены на АЗС, сколько от соотношения цены бензина к заработной плате в конкретном регионе.

В последнее время наблюдается тенденция к повышению заработной платы, что ведет к повышению доступности бензина, однако сама доступность в разных регионах по-прежнему различается в разы, отмечают эксперты.

Лидерами рейтинга, как и ранее, стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Москва, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ, где на среднюю зарплату можно приобрести более двух тысяч литров бензина марки АИ-92 в месяц при среднероссийском уровне в 1334 литра.

Еще в восьми регионах – Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Магаданской области, Камчатском крае, Мурманской области, Санкт-Петербурге, Сахалинской области, Республике Саха (Якутия) и Московской области – жители могут купить более полутора тысяч литров в месяц. В двадцати девяти субъектах РФ на среднюю в регионе заработную плату водители могут приобрести от тысячи до 1,5 тысячи литров бензина АИ-92.

Меньше 800 литров бензина марки АИ-92 в месяц могут купить жители девяти регионов. При этом низкая доступность бензина в большинстве субъектов РФ из нижней части рейтинга объясняется не столько ценами на бензин, сколько низкими зарплатами, поясняют эксперты.