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Названы адреса новых ярмарок, которые откроют в Самаре

2 августа 2022 10:56
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Названы адреса новых ярмарок, которые откроют в Самаре

Появились подробности о новых торговых рядах, которые обещали открыть в Самаре. Информацию предоставили в городском департаменте экономического развития.

— В августе 2022 года откроют 8 новых площадок на 177 торговых мест. Их разместят на месте незаконных рынков. Для этого уже выбрали операторов. Сейчас идут пуско-наладочные работы, — сообщили чиновники в ответе на запрос 63.RU.

Ярмарки откроют по следующим адресам:

  • пересечение улиц Пензенской и Владимирской (72 места);
  • пересечение улиц Стара-Загора и Гастелло (15 мест);
  • улица Земеца, 20 (15 мест);
  • пересечение улицы Фасадной и Молодежного переулка (15 мест);
  • улица, Фадеева, 66 (15 мест);
  • 6-я просека, 159 (15 мест);
  • станция метро «Гагаринская» (15 мест);
  • улица Стара-Загора, 133–135 (15 мест).

Как сообщили в мэрии, количество торговых мест увеличится в сравнении с началом года на 688 единиц.

В начале 2022 года в Самаре действовало 28 базаров с общим количеством торговых мест — 1240. 5 из них являются универсальными круглогодичными ярмарками на 257 торговых мест.

В апреле открылась традиционная сельскохозяйственная ярмарка на 40 мест в поселке «Мехзавод» у ДК «Октябрь». В июле торговлю временно приостановили. Возобновить работу ярмарки планируют в смешанном формате в августе 2022 года.

С 28 мая начала функционировать коммерческая ярмарка на 200 торговых мест по адресу: улица Главная, 23.

8 июля открылись три новых сезонных торговых рядов на 55 мест. Их разместили на месте незаконных ларьков по адресам: улица Советская, 5 (25 мест), улица Победы, 92а (15 мест), улица Гагарина, 157 (15 мест).

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