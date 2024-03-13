Названа средняя зарплата учителей в Самаре

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На 130 тысяч 30 учеников школ, лицеев и гимназий в Самаре приходится 5669 учителей, 877 из них — старше 60 лет, пишет 63.ру. Ряды педагогов в 2023 году пополнили 112 выпускников вузов. Но кадровый голод в сфере образования всё еще велик. По крайней мере, на портале службы занятости населения региона размещены около 200 объявлений о поиске учителей в областной столице.

В большинстве из них соискателям обещают МРОТ — 19 242 рубля. В мэрии подтвердили, что эта сумма сейчас является минимальной зарплатой учителя при полной отработке часов и норм труда.

Тот же МРОТ обещают в школах дворникам, сторожам и уборщицам. Только требований к техперсоналу в разы меньше.

Впрочем, по информации Департамента образования Самары, учителям всё-таки удается зарабатывать больше МРОТ.

— По итогам 2023 года средняя заработная плата самарских педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы общего образования, составила 44 968 рублей, — сообщили 63.RU в мэрии.

Эти цифры не сильно отличаются от озвученных в Самарастате.

— Среднемесячная начисленная зарплата работников образования региона в 2023 году составила 45 013 рублей, — сообщили в ведомстве.