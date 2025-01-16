Назван процент устаревших торговых центров в России

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В европейской части РФ 72,5% торговых центров эксплуатируются свыше 10 лет, 43,6% — свыше 15 лет. При этом расширение фонда арендопригодных площадей резко замедлилось. К такому выводу пришли аналитики УК «САМПА», которые провели исследование торговой инфраструктуры. В нем они отмечают, что проблема устаревания торговой инфраструктуры — как инженерно-технологического, так и морального — с каждым годом становится всё острее, пишут "Известия".

Сильнее всего вопрос обновления сложившейся торговой сети дает о себе знать в Казани, Владимире, Рязани, Калининграде, Ростове-на-Дону, Пензе, Ставрополе, Иваново и Чебоксарах. В каждом из перечисленных городов от 50 до 65% предложения держится на комплексах, эксплуатируемых дольше 15 лет. Сопоставимые пропорции характерны также для Орла (48,6%) и Ярославля (48,3%). Примечательно, что в Чебоксарах, Рязани и Владимире более 30% фонда до сих пор покрывается за счет зданий, которым по 20+ лет.

Самая благополучная ситуация наблюдается в Архангельске. Там проекты, стартовавшие в 2014–2018 годы, занимают в локальной структуре предложения 68,0%. На 50–60% за последние 10 лет торговая инфраструктура обновилась в Йошкар-Оле, Курске, Мурманске, Кирове, Саранске и Туле.

Всего на территории европейской части РФ (без учета Москвы, Санкт-Петербурга и прилегающих областей) функционируют 865 торговых центров. Их общая площадь оценивается аналитиками в 22,0 млн кв. м. При этом к сдаче в аренду приспособлены 14,5 млн кв. м недвижимости.

По объему предложения лидируют Самара (1,13 млн кв. м), Нижний Новгород (1,01 млн кв. м) и Краснодар (1,00 млн кв. м). Отметку в 0,5 млн кв. м преодолели Казань, Ростов-на-Дону, Воронеж, Курск, Иваново и Ярославль. Еще восемь региональных центров располагают от 300 до 500 тыс. кв. м качественных торговых площадей, 11 — от 200 до 300 тыс. кв. м, и столько же — от 100 до 200 тыс. кв. м. В восьми региональных центрах торговая индустрия пока не достигла показателя в 100 тыс. кв. м арендопригодных площадей. Почти все они расположены на Северном Кавказе (единственное исключение — Нарьян-Мар).

За последние пять лет поступления качественных лотов на региональные рынки почти прекратились. По данным УК «САМПА» с 2019-го по 2024-й зарегистрировано 69 открытий. Новейшие комплексы содержат 0,9 млн кв. м арендопригодных площадей (6,2% от валового показателя) — это в 3,4 раза меньше, чем за предыдущее пятилетие, и в 5,5 раз меньше, чем в 2009–2013 гг.

Лишь в 28 из 47 городов расширился пул проектов. По 50+ тыс. кв. м получили Киров, Нижний Новгород, Казань, Калининград, Краснодар и Грозный. Помимо них в топ-10 вошли Ярославль, Воронеж, Псков, Мурманск, где площадь свежего предложения измеряется 30–40 тыс. кв. м. В общей сложности на долю этих десяти городов приходится без малого три четверти (72,9%) всех пополнений.