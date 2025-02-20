Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара» активно развивает отрасль гражданских дронов при участии ветеранов СВО

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Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем «Самара», созданный в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы», стремительно набирает обороты, становясь одним из ключевых игроков в отрасли. Сегодня на предприятии трудятся более 300 специалистов, среди них – ветераны специальной военной операции, которые имеют уникальный опыт работы с беспилотниками в условиях боевых действий.

Центр объединяет на одной площадке разработчиков, производителей и испытателей, что делает его одним из первых в стране предприятий такого масштаба. Основная задача команды – опережающее развитие отрасли с применением передовых технологий, производство гражданских беспилотников и их компонентов, а также запуск дронов в эксплуатацию.

Бесценными знаниями работы с беспилотниками обладают сотрудники-ветераны спецоперации.

«Я принимал участие в специальной военной операции и хорошо знаком с беспилотниками. Теперь мы их производим на благо страны и наших граждан», – делится заместитель директора НПЦ БАС «Самара» по обеспечению безопасности полётов Никита Нестеренко.

Сегодня перед центром стоит масштабная задача: к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем. Ее обозначил Президент страны Владимир Путин в ходе своего недавнего визита на предприятие, которое посетил по предложению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. Глава государства провел совещание по развитию отрасли и высоко оценил темпы развития научно-производственного центра.

«Мы делаем все для того, чтобы выполнить эту задачу в кратчайшие сроки. У нас и команда собралась таких единомышленников, которая понимает, что от наших действий здесь и сейчас зависит будущее и настоящее – нашей страны, нас и наших детей», - подчеркивает генеральный директор НПЦ БАС «Самара» Константин Яшин. Он также является участником СВО и выпускником президентской программы «Время героев».

Внушительным опытом работы с дронами в военных условиях обладает боевой товарищ Константина - Ришат Хамидуллин. Сегодня они снова вместе выполняют важнейшие стратегические задачи, но уже в гражданской сфере.

«Это большая ответственность – работать в рамках нацпроекта. Сейчас мы плотно сотрудничаем с Минпромторгом России, с Министерством экономического развития и инвестиций области, постоянно создаем что-то новое, воплощаем в жизнь. Это первый научно-производственный центр в России, у которого есть такие мощности производства», - рассказывает ведущий специалист службы исполнительного директора НПЦ БАС «Самара» Ришат Хамидуллин.

Предприятие активно расширяет штат и планирует увеличить вдвое численность сотрудников до конца года. Для подготовки кадров на базе центра работают авиационный образовательный центр и инженерное училище, где совершенствуют свои навыки в том числе ветераны СВО.

«Это наши герои. Они нацелены на результат и понимают, что необходимо Родине. Их задача – достичь технологического суверенитета и стать лидерами в отрасли беспилотников», – говорит председатель совета директоров ООО «Транспорт будущего Самара» Наталья Катина.

В ближайших планах - запустить отбор кандидатов из числа ветеранов СВО для обучения и дальнейшего трудоустройства в рамках сотрудничества с Самарским филиалом Государственного фонда «Защитники Отчества».

Пройти профессиональное обучение, найти подходящую работу или открыть свое дело героям, вернувшимся со спецоперации, помогает также служба занятости региона.

В продолжение федеральной программы «Время героев» действует региональная - «Школа героев», которая запущена по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева и помогает ветеранам СВО приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. Участники программы уже на практике применяют полученные знания и имеющийся опыт - по решению главы региона они стали кураторами руководителей муниципалитетов, членов регионального правительства и различных органов власти, некоторые сами возглавили районы.