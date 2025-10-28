Я нашел ошибку
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли

28 октября 2025 17:12
60
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».

Самарская область продолжает развивать деловые связи с республикой Беларусь.  В Тольятти на территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».

Мероприятие, организованное ассоциацией предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Самарской области, стало  значимой площадкой для развития кооперационных связей и локализации производства автокомпонентов. 

 В деловой встрече приняли участие предприятия из Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской областей, Татарстана, Башкортостана и Удмуртской республики. Участники обсудили перспективы сотрудничества с СЗАО «БЕЛДЖИ» и возможности наращивания поставок комплектующих для белорусского автопроизводителя.

О мерах поддержки предприятий автокомпонентной отрасли в Самарской области рассказал министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. Так, в период с 2022 по 2025 год Государственный фонд развития промышленности Самарской области (ГФРП СО) профинансировал 9 инвестиционных проектов отрасли на сумму около 200 млн рублей. Федеральный фонд развития промышленности поддержал 7 автокомпонентных предприятий на 2,7 млрд рублей, из них более 797 млн – в 2025 году.

Дополнительным инструментом поддержки являются гранты на погашение процентов по займам ГФРП СО: в 2022 году их получили 9 предприятий на общую сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, предприятия автокомпонентной отрасли активно участвуют в федеральном проекте «Производительность труда», являющегося частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие в проекте позволяет компаниям добиться реальных изменений без значительных капитальных вложений.  В Самарской области в проекте участвуют более 200 предприятий, 48 из них работают в отрасли автомобильной промышленности. Обучение прошли свыше 3400 специалистов. Средний рост производительности в регионе составил 30%. 

«Автопром – один из ключевых секторов экономики Самарской области. Губернатор и правительство Самарской области его развитию особое внимание.  Наша задача – не только помочь предприятиям выстоять в нынешней ситуации, но и создать новые возможности для развития и расширения рынков сбыта. Именно поэтому мы активно поддерживаем инициативы, направленные на локализацию производства автокомпонентов и налаживание тесных связей между производителями из разных регионов, а также с партнерами из республики Беларусь», – отметил Денис Гурков. 

Напомним, что в июле делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посетила Минск, где глава региона встретился с Президентом Республики Александром Лукашенко.

Губернатор подчеркнул, что в вопросах экономического сотрудничества взаимодействие с Республикой Беларусь всегда было на первом месте. «Это тот стратегический вектор, который определяет наш Президент Владимир Владимирович Путин вместе с вами. И мы очень внимательно следим за повесткой Союзного государства, для нас очень важно, чтобы Самара, которая является одним из самых индустриальных регионов РФ, была в этой повестке, видела себя там и соответствовала ей. Те предложения, с которыми мы сегодня приехали, исходят из повестки Союзного государства на 100 процентов», — сказал Вячеслав Федорищев.  

В рамках поездки делегация Самарской области посетила завод «БЕЛДЖИ». Также глава региона на встрече с Александром Лукашенко договорился о расширении взаимодействия по ряду направлений: локализация производства автокомпонентов, увеличение объемов поставок белорусской техники, совместные образовательные программы, научные проекты и сотрудничество в сфере туризма.  

 

Фото: технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина»

Теги: Тольятти

