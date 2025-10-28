Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли

60

Самарская область продолжает развивать деловые связи с республикой Беларусь. В Тольятти на территории технопарка в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина» в рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».

Мероприятие, организованное ассоциацией предприятий машиностроения «Кластер автомобильной промышленности» при поддержке министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Самарской области, стало значимой площадкой для развития кооперационных связей и локализации производства автокомпонентов.

В деловой встрече приняли участие предприятия из Самарской, Нижегородской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской, Ярославской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской областей, Татарстана, Башкортостана и Удмуртской республики. Участники обсудили перспективы сотрудничества с СЗАО «БЕЛДЖИ» и возможности наращивания поставок комплектующих для белорусского автопроизводителя.

О мерах поддержки предприятий автокомпонентной отрасли в Самарской области рассказал министр промышленности и торговли региона Денис Гурков. Так, в период с 2022 по 2025 год Государственный фонд развития промышленности Самарской области (ГФРП СО) профинансировал 9 инвестиционных проектов отрасли на сумму около 200 млн рублей. Федеральный фонд развития промышленности поддержал 7 автокомпонентных предприятий на 2,7 млрд рублей, из них более 797 млн – в 2025 году.

Дополнительным инструментом поддержки являются гранты на погашение процентов по займам ГФРП СО: в 2022 году их получили 9 предприятий на общую сумму более 30 млн рублей.

Кроме того, предприятия автокомпонентной отрасли активно участвуют в федеральном проекте «Производительность труда», являющегося частью нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Участие в проекте позволяет компаниям добиться реальных изменений без значительных капитальных вложений. В Самарской области в проекте участвуют более 200 предприятий, 48 из них работают в отрасли автомобильной промышленности. Обучение прошли свыше 3400 специалистов. Средний рост производительности в регионе составил 30%.

«Автопром – один из ключевых секторов экономики Самарской области. Губернатор и правительство Самарской области его развитию особое внимание. Наша задача – не только помочь предприятиям выстоять в нынешней ситуации, но и создать новые возможности для развития и расширения рынков сбыта. Именно поэтому мы активно поддерживаем инициативы, направленные на локализацию производства автокомпонентов и налаживание тесных связей между производителями из разных регионов, а также с партнерами из республики Беларусь», – отметил Денис Гурков.

Напомним, что в июле делегация Самарской области во главе с губернатором Вячеславом Федорищевым посетила Минск, где глава региона встретился с Президентом Республики Александром Лукашенко.

Губернатор подчеркнул, что в вопросах экономического сотрудничества взаимодействие с Республикой Беларусь всегда было на первом месте. «Это тот стратегический вектор, который определяет наш Президент Владимир Владимирович Путин вместе с вами. И мы очень внимательно следим за повесткой Союзного государства, для нас очень важно, чтобы Самара, которая является одним из самых индустриальных регионов РФ, была в этой повестке, видела себя там и соответствовала ей. Те предложения, с которыми мы сегодня приехали, исходят из повестки Союзного государства на 100 процентов», — сказал Вячеслав Федорищев.

В рамках поездки делегация Самарской области посетила завод «БЕЛДЖИ». Также глава региона на встрече с Александром Лукашенко договорился о расширении взаимодействия по ряду направлений: локализация производства автокомпонентов, увеличение объемов поставок белорусской техники, совместные образовательные программы, научные проекты и сотрудничество в сфере туризма.

Фото: технопарк в сфере высоких технологий «Жигулёвская долина»