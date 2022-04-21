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Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолта

21 апреля 2022 13:27
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Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолта

Россия имеет все необходимые ресурсы, угрозы дефолта для страны нет, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов на заседании Государственной думы.

«У России есть ресурсы, у России есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит», — сказала она.
С конца февраля ряд западных стран, в частности Евросоюз и США, ввели против России несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе финансовый сектор. Около половины международных резервов ЦБ оказались заблокированы. Также Вашингтон с 4 апреля запретил использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу, пишет РБК.

В связи с этим Минфин России впервые провел платеж по внешнему долгу в рублях. На этот шаг министерство пошло после того, как иностранный банк-корреспондент отказался принимать оплату в долларах. Рейтинговое агентство Moody's сообщило, что такие действия Минфина России являются «изменением условий платежей» и могут быть расценены как дефолт, если ситуация не будет изменена к 4 мая (окончание льготного периода).


 

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