Набиуллина заявила об отсутствии угрозы дефолта

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Россия имеет все необходимые ресурсы, угрозы дефолта для страны нет, сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, отвечая на вопросы депутатов на заседании Государственной думы.



«У России есть ресурсы, у России есть все необходимые финансовые ресурсы. Никакой дефолт нам не грозит», — сказала она.

С конца февраля ряд западных стран, в частности Евросоюз и США, ввели против России несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе финансовый сектор. Около половины международных резервов ЦБ оказались заблокированы. Также Вашингтон с 4 апреля запретил использовать замороженные долларовые резервы для выплат по внешнему долгу, пишет РБК.



В связи с этим Минфин России впервые провел платеж по внешнему долгу в рублях. На этот шаг министерство пошло после того, как иностранный банк-корреспондент отказался принимать оплату в долларах. Рейтинговое агентство Moody's сообщило, что такие действия Минфина России являются «изменением условий платежей» и могут быть расценены как дефолт, если ситуация не будет изменена к 4 мая (окончание льготного периода).





