Набиуллина: Россия должна быть готова к любой ситуации в экономике

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Россия должна быть готова к любому развитию ситуации в экономике: условия могут ухудшиться, но необходимо осуществить структурную трансформацию, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, сообщает РИА Новости.

"Нужно очень трезво, с открытыми глазами смотреть на ситуацию - это главное, - и быть готовыми к любому развитию ситуации. Да, ситуация может ухудшиться, мы это понимаем. Но даже несмотря на ухудшение ситуации, мы должны, обязаны как страна осуществить структурную перестройку экономики", - сказала она, выступая в Госдуме.

Набиуллина подчеркнула, что задача финансового сектора и денежно-кредитной политики заключается в том, чтобы определить, каким образом осуществить это. "Перестройку осуществляет бизнес, частая инициатива, здесь очень важно поддержать", - добавила глава ЦБ.

Она также напомнила, что важную роль играет и ценовая стабильность. "Стабильность вообще очень важна для развития. Когда у нас нет стабильности, мы видели весной: кредитование замирает, инвестиционная активность замирает", - заключила Набиуллина.

Фото: РИА Новости / Пресс-служба Банка России