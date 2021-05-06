На вторичном рынке в городских округах Самарской области стоимость квадратного метра составила 54 660 руб.

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Широкий спектр вопросов, связанных с развитием жилищного строительства и возведения социально значимых объектов, рассмотрели в среду, 5 мая 2021 года, на совещании в Правительстве региона, которое провел первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Участники встречи обсудили ход реализации государственной программы Самарской области по расселению аварийного жилого фонда.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поставил перед региональным правительством задачу решить проблему с аварийными домами за ближайшие три года. Как отмечал Глава региона, в последние годы темпы по переселению граждан ускорились, новое жилье было предоставлено более чем трем тысячам человек, однако эту позитивную динамику необходимо сохранить.

Напомним, работа по переселению граждан из аварийного жилья в Самарской области ведется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в состав нацпроекта «Жилье и городская среда». Механизмом реализации федерального проекта является государственная программа Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года».

Программа реализуется в пять этапов, к настоящему времени область завершила первый этап. В рамках первого этапа было расселено 2053 человек из 813 помещений общей площадью 33,12 тыс. кв. м

В настоящее время область приступила к реализации второго и третьего этапов программы.

В 2020 году в рамках второго этапа было расселено 858 человек, проживавших в 372 жилых помещениях общей площадью 14,76 тыс. кв. м.

В 2021 году в рамках второго этапа новое жилье уже предоставлено 490 гражданам, проживавшим в 208 жилых помещениях.

В рамках третьего этапа программы в муниципалитетах идет работа по заключению контрактов на приобретение жилья для переселенцев. Эта работа должна на 90% завершиться к концу года.

Участники совещания обсудили также готовность к выполнению обязательств в рамках четвертого этапа программы. Министерством строительства Самарской области заключено соглашение с Фондом ЖКХ на предоставление финансовой поддержки региону. Условием направления средств из федерального бюджета должно стать софинансирование из областного бюджета в размере 45 млн рублей.

На совещании было принято решение предусмотреть эти средства в региональном бюджете.

Председатель регионального Правительства указал на необходимость при планировании строительства социального жилья решать в комплексе проблемы переселения из аварийного жилья и предоставления квартир детям-сиротам.

«Это разные программы и разные источники финансирования. Но, планируя строительство, муниципалитет может предусмотреть в домах для переселения из аварийного жилья определенное количество квартир для детей-сирот. И в том, и в другом случае необходимо делать акцент на новое жилье, а не вторичный рынок», - подчеркнул Виктор Кудряшов.

На совещании проанализировали динамику цен на жилье на первичном и вторичном рынке. Средняя стоимость квадратного метра жилья на первичном рынке недвижимости, по итогам первого квартала 2021 года составила 58 683 руб., что на 5,41% больше аналогичного показателя в первом квартале 2020 года.

На вторичном рынке в городских округах Самарской области по итогам первого квартала 2021 года стоимость квадратного метра составила 54 660 руб. Динамика средней цены предложения к аналогичному периоду прошлого года составила 7 895 руб. (+ 16,88%).

Основной причиной положительной динамики цен на жилье эксперты называют низкие ставки по ипотечным кредитам. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года. Она была призвана поддержать россиян, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль. Изначально программу планировалось завершить 1 ноября 2020 года, но в дальнейшем правительство РФ продлило ее до 1 июля 2021 года.

Эта мера поддержки позитивно повлияла на строительную отрасль. В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, банками Самарской области были снижены ипотечные ставки до уровня 5,8 %. Государственная программа льготной ипотеки пользуется спросом в регионе. В настоящее время ключевыми банками, начиная с 17 апреля 2020 года, заключено 8049 кредитных договоров на сумму 13 564 560 000 рублей. Из них по итогам 2020 года заключено 5 368 договоров на сумму 9 895 770 000 рублей, и уже на 5 мая текущего года - 2 681 договоров на сумму 3 668 790 000 рублей. В настоящее время правительство страны рассматривает варианты дальнейшего продления программы после 1 июля.

Отдельно на совещании рассмотрели ход капитального строительства социально значимых объектов. В зоне особого внимания Правительства региона – строительство Легкоатлетического манежа в Тольятти (ввод в эксплуатацию планируется в текущем году), Футбольной арены в Самаре (ввод в 2022 году), Лыжероллерной базы «Чайка», Сызранской городской больницы №2 (также сдается в 2021 году), больницы в Самаре на улице Шверника, Набережной в Тольятти, а также реконструкции Красного Креста и еще двух больниц в Самаре – поликлиники на улице Воронежской и больницы на Льва Толстого. Для контроля за графиком работ применяют систему «светофоров», где отражаются любые отклонения и возможные риски. По информации министерства строительства, ни один из этих важных объектов не попал в «красную» зону, они будут введены в эксплуатацию в срок.