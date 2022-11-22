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На рынке труда сохраняется непростая ситуация для работодателей

22 ноября 2022 13:17
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на рынке труда сохраняется непростая ситуация для работодателей

Два месяца назад, 21 сентября 2022 года, в России была объявлена частичная мобилизация. О том, как это повлияло на рынок труда и какие изменения произошли в сфере трудоустройства на фоне частичной мобилизации, рассказала Наталья Данина, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России.

Сегодня на рынке труда сохраняется непростая ситуация для работодателей: снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Кандидаты не стремятся искать и менять работу в нестабильные времена. В то же время, наблюдался постепенный подъём активности работодателей.

Мужчины не отвечают

Мы заметили (и работодатели это подтверждают), что соискатели-мужчины перестали отвечать на звонки рекрутеров, поскольку те звонят с неизвестных номеров. По нашим данным, можно говорить о недозвоне почти в 50% случаев! В силу этого на собеседования начали активнее звать женщин. Это подтверждает аналитика hh.ru: на первой неделе сентября в 59% случаев приглашения получали женщины, в 41% — мужчины. После 21 сентября количество приглашений женщин на интервью выросло на 3,6%, а мужчин стали реже звать на 5,3%.

Рынок труда и так был достаточно сбалансированным между мужчинами и женщинами: примерно пополам. В нашей стране сохраняется высокая занятость среди работников обоих полов и нет переизбытка безработных женщин, отсюда вывод — численно больше женщин на открытом рынке труда не станет. Это всё та же история, связанная с демографической ситуацией, она усугубляет дефицит на рынке труда. Мой прогноз — рынок будет мигрировать в ещё более «женскую» сторону.

Нужные рабочие

Рабочий персонал — одна из самых активно мобилизуемых категорий соискателей. Как и во многих других профессиональных группах, число вакансий для представителей рабочего персонала резко сократилось весной, быстро возросло летом, а уже осенью аналитики фиксируют небывалый подъём спроса на синих воротничков, гораздо выше того, что был до начала специальной военной операции.

Прогнозируем, что спрос на таких соискателей будет расти, а предложение людей — нет. Активность людей на рынке труда в этой профессиональной группе снижается. Если будет следующая волна мобилизации, дефицит рабочего персонала усугубится. Хотя и сейчас уровень конкуренции среди синих воротничков остаётся критически низким — 0,8.

Волна эмиграции

Пока довольно трудно сказать, сколько соискателей трудоспособного возраста покинули страну, поскольку люди пересекают границу по разным причинам, а потом возвращаются. Этих цифр нет даже у официальных ведомств России и других государств, куда направились россияне. По самым оптимистичным оценкам экспертов, минимальное количество близко к 300 тысячам.

Аналитики hh.ru выявили топ стран с максимальным относительным приростом резюме кандидатов с гражданством РФ. То есть в базах резюме этих стран появилось больше всего CV[1], где указано российское гражданство. В абсолютных цифрах это число порядка 66 тысяч. В процентном соотношении ситуация следующая: прирост резюме в Казахстане составил 81% (сравниваем показатели с 10 по 22 октября с показателями за период с 10 по 22 сентября), в Грузии и Узбекистане — 59%, в Кыргызстане — 55%, в Армении — 44%, в Азербайджане — 38%, в Турции — 33%).

 

Если посмотреть на абсолютные цифры, рейтинг выглядит несколько иначе. В период 10–22 октября по сравнению с 10–22 сентября число резюме соискателей с гражданством РФ больше всего выросло в следующих странах: Казахстан (на 44 тысячи резюме), Грузия (на 8,6 тысячи резюме), Узбекистан (на 4,5 тысячи резюме), Турция (на 2,9 тысячи резюме), Кыргызстан (на 2,8 тысячи резюме).

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