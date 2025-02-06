На рынке кофе в России сменился лидер

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре определят лучшие творческие работы журналистов.
Стартует прием заявок для участия в журналистском конкурсе на призы Губернатора Самарской области
Принять участие в опросе может любой пользователь социальной сети.
В регионе стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги»
Программа «Народный бюджет Самарской области» направлена на поддержку инициатив жителей.
Народный бюджет Самарской области: реализация программы в 2025 году
Среди которых участковый врач-терапевт Анастасия Слобоцкова.
В прошлом году в Красноярскую центральную районную больницу трудоустроились 17 специалистов
Столкнулись ЛАДА 2107 и КАМАЗ. Погибли два человека.
Полицейские работали на месте смертельного ДТП в Елховском районе
В акватории Жигулевского моря профессионалы и любители будут соревноваться в заездах под парусами.
В Тольятти пройдут всероссийские соревнования по зимним дисциплинам парусного спорта
Дарья Харлова стала серебряным призером соревнований. Александр Яговкин выиграл бронзовую медаль.
 В Самаре состоялись всероссийские соревнования по настольному теннису
В Самарской области участники СВО и члены их семей могут получить денежную выплату в размере 250 тысяч рублей взамен земельного участка.
Дополнительная мера поддержки для участников СВО и их семей начала действовать в Самарской области
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.06
-0.47
EUR 102.92
0.23
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают посетить музыкально-просветительскую программу «Приношение великой Архиповой»
«Лыжня России»: в день проведения гонки в Самаре будет работать дополнительный автобусный маршрут № 50у
Самарцев приглашают на концерт-посвящение И.С. Баху и А.С. Пушкину «Для вас, души моей царицы»
Весь список
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Электронные устройства Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

На рынке кофе в России сменился лидер

6 февраля 2025 12:59
169
На рынке кофе в России сменился лидер

В 2024 году на рынке брендов горячих напитков, которые потребители чаще всего покупают в торговых сетях, сменился лидер. Это следует из данных исследовательской компании Nielsen, с которыми ознакомился РБК. Она оценивала продажи в денежном выражении всех марок горячих напитков — чай, а также молотый и растворимый кофе.

Рейтинг брендов составлен на базе национального ретейл-аудита Nielsen. Аналитики изучили данные 180 розничных сетей и провели аудит торговых точек, включая данные сельской местности, за январь—декабрь 2024 года к тому же периоду 2023-го. В рейтинге не учитывались собственные торговые марки розничных сетей.

Первое место по продажам занял бренд Monarch, который выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE). По сравнению с 2023 годом он прибавил в рейтинге пять позиций. На втором месте оказалась марка Nescafe швейцарской компании Nestle. Год назад Nescafe была лидером рейтинга, уточнили в Nielsen. В пятерку самых продаваемых брендов вошли также чай Greenfield и кофе Jardin от российской группы компаний «Орими», а также MacCoffee (от сингапурской Food Empire Holdings).

В натуральном выражении продажи кофе Monarch в 2024-м выросли в 3,5 раза к предшествующему году. У Nescafe, наоборот, отмечается снижение объемов — почти на 7% год к году.

То, что бренд Monarch занял первое место по продажам в денежном и натуральном выражении, опережая категорию в целом, подтвердили РБК в розничной сети «Магнит». На втором месте по объему продаж марка Nescafe, добавили в пресс-службе ретейлера.

Представитель JDE в России отказался от комментариев, так же поступили и в российском офисе Nestle.

Потребителей кофе по всему миру тем временем ждут непростые времена. В ноябре 2024 года биржевые цены на арабику и робусту побили рекорды. В России на стоимость импортного сырья давит также ослабление рубля. В кофейнях цены на напиток начали подниматься: их рост в 2024 году, по оценкам участников рынка, составил в среднем 30% и в 2025-м может быть таким же.

Потребители кофе — подавляющая часть российских семей. Только в рознице его в 2024 год покупало 90% домохозяйств, эта доля стабильна, сообщили РБК в исследовательской компании GfK (отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств). Чай покупает лишь чуть больше, 93% домохозяйств (в 2023 году эта доля незначительно снизилась, на 0,3%).

Несмотря на цены на сырье, продажи кофе в рознице за 2024 год, по данным GfK, показали годовой прирост на 4,6% в натуральном и на 13,9% в денежном выражении. У чая объемы снизились на 0,2%, но потребители потратили на покупки на 5,7% больше, чем год назад. В «Магните» фиксируют, что продажи кофе в 2024 году выросли на 8% в натуральном и на 16% в денежном выражении год к году. В «Ленте» говорят об увеличении объемов продаж на 15%, которое стало результатом расширения ассортимента гипермаркетов.

Из-за подорожания кофе потребление, скорее всего, не сможет расти как раньше, ожидает генеральный директор ассоциации производителей «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Из-за роста цен многие будут сокращать расходы и все чаще готовить его в домашних условиях, при этом употребляя и за пределами дома, например в термокружках. «Отказываться от кофе люди не будут: он давно стал элементом стиля жизни. Люди будут продолжать за него платить, просто будут искать возможность сократить расходы», — добавил Чантурия. Кроме того, по его словам, на фоне роста цен на кофе с высокой вероятностью вырастет потребление чая.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
6 февраля 2025  13:18
В Самаре из-за дорожных работ автобусы поедут в обход
154
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
6 февраля 2025  12:08
В день гонки «Лыжня России» в Самаре пустят дополнительные автобусы
170
Следователи дали первый комментарий об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги
6 февраля 2025  11:12
Следователи дали первый комментарий об убийстве бывшего главы Самары Виктора Тархова и его супруги
281
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности по теме поддержки предприятий машиностроения
6 февраля 2025  10:08
Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии Госсовета РФ по промышленности по теме поддержки предприятий машиностроения
297
Бывшего мэра Самары Тархова и его жену застрелили
5 февраля 2025  21:37
СМИ: Бывшего мэра Самары Тархова и его жену застрелили
598
Весь список