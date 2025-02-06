На рынке кофе в России сменился лидер

169

В 2024 году на рынке брендов горячих напитков, которые потребители чаще всего покупают в торговых сетях, сменился лидер. Это следует из данных исследовательской компании Nielsen, с которыми ознакомился РБК. Она оценивала продажи в денежном выражении всех марок горячих напитков — чай, а также молотый и растворимый кофе.

Рейтинг брендов составлен на базе национального ретейл-аудита Nielsen. Аналитики изучили данные 180 розничных сетей и провели аудит торговых точек, включая данные сельской местности, за январь—декабрь 2024 года к тому же периоду 2023-го. В рейтинге не учитывались собственные торговые марки розничных сетей.

Первое место по продажам занял бренд Monarch, который выпускает в России подразделение нидерландской компании Jacobs Douwe Egberts (JDE). По сравнению с 2023 годом он прибавил в рейтинге пять позиций. На втором месте оказалась марка Nescafe швейцарской компании Nestle. Год назад Nescafe была лидером рейтинга, уточнили в Nielsen. В пятерку самых продаваемых брендов вошли также чай Greenfield и кофе Jardin от российской группы компаний «Орими», а также MacCoffee (от сингапурской Food Empire Holdings).

В натуральном выражении продажи кофе Monarch в 2024-м выросли в 3,5 раза к предшествующему году. У Nescafe, наоборот, отмечается снижение объемов — почти на 7% год к году.

То, что бренд Monarch занял первое место по продажам в денежном и натуральном выражении, опережая категорию в целом, подтвердили РБК в розничной сети «Магнит». На втором месте по объему продаж марка Nescafe, добавили в пресс-службе ретейлера.

Представитель JDE в России отказался от комментариев, так же поступили и в российском офисе Nestle.

Потребителей кофе по всему миру тем временем ждут непростые времена. В ноябре 2024 года биржевые цены на арабику и робусту побили рекорды. В России на стоимость импортного сырья давит также ослабление рубля. В кофейнях цены на напиток начали подниматься: их рост в 2024 году, по оценкам участников рынка, составил в среднем 30% и в 2025-м может быть таким же.

Потребители кофе — подавляющая часть российских семей. Только в рознице его в 2024 год покупало 90% домохозяйств, эта доля стабильна, сообщили РБК в исследовательской компании GfK (отслеживает покупки более 20 тыс. российских домохозяйств). Чай покупает лишь чуть больше, 93% домохозяйств (в 2023 году эта доля незначительно снизилась, на 0,3%).

Несмотря на цены на сырье, продажи кофе в рознице за 2024 год, по данным GfK, показали годовой прирост на 4,6% в натуральном и на 13,9% в денежном выражении. У чая объемы снизились на 0,2%, но потребители потратили на покупки на 5,7% больше, чем год назад. В «Магните» фиксируют, что продажи кофе в 2024 году выросли на 8% в натуральном и на 16% в денежном выражении год к году. В «Ленте» говорят об увеличении объемов продаж на 15%, которое стало результатом расширения ассортимента гипермаркетов.

Из-за подорожания кофе потребление, скорее всего, не сможет расти как раньше, ожидает генеральный директор ассоциации производителей «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. Из-за роста цен многие будут сокращать расходы и все чаще готовить его в домашних условиях, при этом употребляя и за пределами дома, например в термокружках. «Отказываться от кофе люди не будут: он давно стал элементом стиля жизни. Люди будут продолжать за него платить, просто будут искать возможность сократить расходы», — добавил Чантурия. Кроме того, по его словам, на фоне роста цен на кофе с высокой вероятностью вырастет потребление чая.