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На рынках Самары и Тольятти выросли цены на продукты питания. При этом есть факты завышения стоимости товаров. Об этом на совещании в региональном правительстве сообщил руководитель департамента торговли и развития потребительского рынка Алексей Софронов.

— Например, в торговом доме, где работают индивидуальные предприниматели, наблюдается существенное завышение цен, в том числе на сахар. Стоимость доходит до 120 рублей за один килограмм, — рассказал чиновник.

Разбираться с этой проблемой будут региональное правительство и местное управление Федеральной антимонопольной службы. Последняя запустила в работу горячую линию, куда можно жаловаться на рост цен.

Ситуация с увеличением стоимости некоторых продуктов питания возникла из-за ажиотажного спроса. С прилавков магазинов буквально исчезли сахар, соль, некоторые крупы. Торговые сети заявили, что отчасти причиной проблемы стали спекулятивные закупки (граждане приобретали товары, чтобы потом продать их подороже), отчасти — желание жителей обзавестись товарами впрок. Поэтому ритейлеры решили ввести новые правила. Они ограничили продажу некоторых товаров в одни руки.

В то же время власти и торговые сети заверяют, что запасы продуктов питания есть. Только сахара в регион завозят около 700 тонн.

— От распределительных центров до магазинов у дома товар развозят 20-тонные грузовики. Что касается сахара, то в среднем в каждый магазин привозили 200 килограммов с поставкой один раз в несколько дней. Этого объема хватало на три дня торговли. С учетом ажиотажного спроса его хватает на 2–3 часа, — сказал Алексей Софронов.

По его словам, в ближайшие дни магазины усилят логистические маршруты с двукратным увеличением объемов товара, пишет 63.ру.