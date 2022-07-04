На «АвтоВАЗе» возобновят сборку Niva Legend

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В воскресенье, 3 июля появилась информация о возобновлении сборки "Niva Legend". Пробные 13 машин собрали больше недели назад. В следующий понедельник, 11 июля начнут работать сварочные и окрасочные линии, чтобы создать запас кузовов для финишной сборки. Старт объявят в среду, 13 июля, об этом сообщили в "Автовоз".

Напомним, что сотрудники предприятия не работали с 11 мая текущего года. Сначала они были отправлены в корпоративный отпуск, а затем на АВТОВАЗе объявили дни простоя до 27 мая. Причина - нехватка комплектующих. В среду 8 июня 2022 года АвтоВАЗ возобновил работу.

«Упрощенная» версия Niva Legend без ABS, эйрбэгов и с отечественными ремнями безопасности будет производиться в одну смену по 200 автомобилей в день («Гранту» собирают ежедневно в две смены), сообщает telegram-канал "Автовоз"

Кроме того, по данным Ассоциации европейского бизнеса в марте 2022 года "АвтоВАЗ" на 64% сократил продажи автомобилей Lada в России, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года до 12,3 тысячи машин, пишет ГТРК Самара.