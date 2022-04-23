Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре полицейские и общественники продолжили цикл встреч для студентов в рамках мероприятия «Твой выбор»
В Самаре полицейские и общественники продолжили цикл встреч для студентов в рамках мероприятия «Твой выбор»
мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату
Мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату
В Самаре тушили два пожара повышенной сложности в Ташкентском переулке
В Самаре тушили два пожара повышенной сложности в Ташкентском переулке
Самарцам показали, как будет выглядеть новый ЖК на парковке возле ТЦ «Парк Хаус»
Самарцам показали, как будет выглядеть новый ЖК на парковке возле ТЦ «Парк Хаус»
В парках и скверах Самары проходят субботники
В парках и скверах Самары проходят субботники
Безопасность празднования Пасхи на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области
Безопасность празднования Пасхи на контроле ГУ МЧС России по Самарской области
Власти России разрешили ввоз продукции ряда брендов, ушедших из страны, без их разрешения
Власти России разрешили ввоз продукции ряда брендов, ушедших из страны, без их разрешения
В Жигулевске задержали девушку с наркотиками
В Жигулевске задержали девушку с наркотиками
Наверх
Самара  +14 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.5
-1.5
EUR 80.02
-1.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самарском океанариуме отметят Всемирный день пингвина
Самарцев приглашают посетить открытие выставки "Про Куйбышев. С любовью"
Полицейские региона приняли участие в ежегодном шахматном турнире
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

Мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату

23 апреля 2022 12:40
88
мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату

На фоне ухода из России десятков международных брендов мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату, в отдельных случаях более чем в два раза, иначе они угрожают закрытием салонов, сообщает «Коммерсантъ».

Издание ссылается на письмо МТС от 20 апреля одному из арендодателей. Компания указывает на сокращение потока клиентов и товарооборота на 45-63 процента и предлагает не просто не индексировать арендную плату, но и снизить ее до 69,3 тысячи рублей в месяц. Если договориться о конструктивном решении не удастся, то салон закроют.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов утверждает, что многие арендодатели идут навстречу операторам, во втором квартале ставки снизились не менее чем на 20 процентов. В Tele2 указывают, что нынешние ставки завышены и не учитывают новую реальность. «Вымпелком» подтвердил переговоры с владельцами помещений по стоимости аренды, в «Связном» оценивают потери ТЦ от пересмотра договоров в 30-35 процентов.

Между тем в марте, как сообщила коммерческий директор R4S Group (управляет помещениями стрит-ритейла) Ирина Буренко, многие владельцы площадей получали письма с просьбами о скидках до 50 процентов. В частности, с таким предложением обратились к собственнику помещения на улице Тверская в Москве. Однако когда тому удалось найти нового арендатора по текущей ставке, оператор отозвал свое предложение. Похожая история произошла в торговом центре «Заря» с «МегаФоном».

Эксперты сомневаются, что владельцы торговых центров согласятся удовлетворить требования операторов. Скидки просит весь бизнес, однако не такие большие, и заменить салоны связи по лучшей цене будет несложно. В то же время гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что у операторов нет выхода — розница для них и так хронически убыточна, а в нынешней ситуации число салонов выглядит избыточным.

Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций и дефицита телекоммуникационного оборудования Минцифры рекомендовало операторам отказаться от тарифов с безлимитным интернетом. Эта мера, полагают в ведомстве, поможет исполнить указ президента страны Владимира Путина «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России», пишет Лента.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В парках и скверах Самары проходят субботники
23 апреля 2022  11:43
В парках и скверах Самары проходят субботники
134
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
22 апреля 2022  12:42
В Самарской области обсудили планы по развитию Парка Дружбы народов
419
Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях
22 апреля 2022  10:31
Дмитрий Азаров нацелил власти муниципалитетов на работу в новых условиях
425
Глава региона напомнил, что по итогам прошлого года Самарская область заняла лидирующие позиции в ПФО по динамике роста жилищного строительства.
21 апреля 2022  16:47
В Правительстве СО обсудили проекты комплексного развития территорий в Самаре и Тольятти
603
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
21 апреля 2022  14:00
Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Днем местного самоуправления
516
Весь список