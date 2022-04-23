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На фоне ухода из России десятков международных брендов мобильные операторы попросили у торговых центров снизить для них арендную плату, в отдельных случаях более чем в два раза, иначе они угрожают закрытием салонов, сообщает «Коммерсантъ».

Издание ссылается на письмо МТС от 20 апреля одному из арендодателей. Компания указывает на сокращение потока клиентов и товарооборота на 45-63 процента и предлагает не просто не индексировать арендную плату, но и снизить ее до 69,3 тысячи рублей в месяц. Если договориться о конструктивном решении не удастся, то салон закроют.

Директор по продажам «МегаФона» Давид Борзилов утверждает, что многие арендодатели идут навстречу операторам, во втором квартале ставки снизились не менее чем на 20 процентов. В Tele2 указывают, что нынешние ставки завышены и не учитывают новую реальность. «Вымпелком» подтвердил переговоры с владельцами помещений по стоимости аренды, в «Связном» оценивают потери ТЦ от пересмотра договоров в 30-35 процентов.

Между тем в марте, как сообщила коммерческий директор R4S Group (управляет помещениями стрит-ритейла) Ирина Буренко, многие владельцы площадей получали письма с просьбами о скидках до 50 процентов. В частности, с таким предложением обратились к собственнику помещения на улице Тверская в Москве. Однако когда тому удалось найти нового арендатора по текущей ставке, оператор отозвал свое предложение. Похожая история произошла в торговом центре «Заря» с «МегаФоном».

Эксперты сомневаются, что владельцы торговых центров согласятся удовлетворить требования операторов. Скидки просит весь бизнес, однако не такие большие, и заменить салоны связи по лучшей цене будет несложно. В то же время гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров предполагает, что у операторов нет выхода — розница для них и так хронически убыточна, а в нынешней ситуации число салонов выглядит избыточным.

Ранее сообщалось, что на фоне западных санкций и дефицита телекоммуникационного оборудования Минцифры рекомендовало операторам отказаться от тарифов с безлимитным интернетом. Эта мера, полагают в ведомстве, поможет исполнить указ президента страны Владимира Путина «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в России», пишет Лента.