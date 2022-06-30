«Мобилизовать ресурсы»: Дмитрий Азаров и Максим Соколов обсудили текущие планы работы АВТОВАЗа

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В четверг, 30 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с президентом АО «АВТОВАЗ» Максимом Соколовым. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития крупнейшего в России производителя автомобилей, в том числе по наращиванию каналов поставок комплектующих, перспективы обновления модельного ряда, а также – исполнения коллективного договора.



«Есть уже первые результаты наших совместных усилий по поддержке АВТОВАЗа. Важно их сегодня обсудить, а самое главное – наметить совместные планы, определить, какая помощь нужна предприятию, трудовому коллективу, где региональная власть может подставить плечо», – обозначил в начале встречи Дмитрий Азаров.



Максим Соколов поблагодарил руководителя региона за поддержку предприятия и всего трудового коллектива в непростой ситуации, в которой оказался производитель автомобилей из-за введения несправедливых санкций со стороны недружественных стран в отношении России. Глава АВТОВАЗа сообщил Губернатору о производственных планах, а также рассказал о занятости сотрудников.



«Июнь месяц стал для нас переломным, потому что мы возобновили работу конвейера, начав производство автомобиля LADA Granta Classic, – отметил руководитель автозавода. – Уверен, что с учетом ускоренной локализации поставщиков автокомпонентов, постепенно шаг за шагом определенные модификации будут возвращаться на рынок. Самое главное, что конвейер работает. В уходящем месяце мы произвели более 7 тысяч автомобилей, как и планировали. В следующем месяце мы должны увеличить выпуск автомобилей на 30% – до 10 тысяч и запустить конвейер, где будет выпускаться Niva Legend, а с августа уже и Niva Travel».



Руководство АВТОВАЗа рассчитывает на то, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка ста тысяч машин. «Это даст нам возможность более уверенно себя чувствовать в финансовом плане, – подчеркнул Максим Соколов. – Но самое главное – это настроение в трудовом коллективе. Мы выходим на двухсменную работу. Третья линия конвейера пока еще не запущена. Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку LADA Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, пока не можем сказать уверенно, как надолго нам хватит того запаса, который у нас сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов, цепочек поставок. В любом случае мы рассчитываем на то, что в следующем году мощности завода позволят выпустить не менее 400 и даже 500 тысяч автомобилей. Это будет зависеть от потребностей рынка».



Президент АВТОВАЗа добавил, что всемерную помощь предприятию оказывает профильное министерство федерального Правительства. «Благодаря такой помощи с июля месяца будет запущена программа льготного кредитования для приобретения автомобилей. Такой механизм поддержки хорошо зарекомендовал себя в прошлые годы», – подчеркнул Максим Соколов.



Руководитель автозавода поблагодарил Губернатора за оказание содействия при обращении в Министерство труда с просьбой о продлении возможности организации временных работ для сотрудников предприятия еще на три месяца. «Это позволит тем, кто находится в состоянии простоя, быть на заводе вместе с коллективом, приводить территорию в порядок. И таким образом мы сохраним командный дух, что очень важно, до тех пор, пока завод не выйдет на полную производственную мощность», – резюмировал он.



Дмитрий Азаров во время беседы рассказал о проделанной работе в Республике Беларусь. Напомним, вопросы сотрудничества компаний Союзного государства с АВТОВАЗом Губернатор обсуждал на встрече с Президентом Александром Лукашенко и Премьер-министром Романом Головченко.



«Правительство Самарской области и я лично готов мобилизовать все ресурсы для того, чтобы оказать всестороннюю поддержку крупнейшему трудовому коллективу АВТОВАЗа», – заявил Дмитрий Азаров.

Фото: пресс-служба облправительства