Я нашел ошибку
Главные новости:
Утром и днем 1 июля.
В губернии ожидаются грозы с порывистым ветром, возможен град
В Спартакиаде принимают участие юноши и девушки до 18 лет из 31 региона Российской Федерации.
В Тольятти завершился второй соревновательный день Спартакиады учащихся России по фехтованию     
В этом году обучение успешно завершили 893 учащихся.
В медколледже имени Нины Ляпиной вручили дипломы выпускникам
Согласно тактическому замыслу, произошло возгорание в одном из кабинетов второго этажа здания.
На базе ГУ МВД СО сегодня состоялись пожарно-тактические учения
Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.Уточняется, что паблики будут обязаны создавать и подведомственные госорганам и органам местного самоуправления организации.
Госдума приняла закон, обязывающий органы власти создавать и вести страницы в соцсетях
Социологи #ЦУР63 провели опрос методом онлайн-анкетирования среди пользователей 2-х наиболее популярных в Самарской области социальных сетей.
80% жителей Самарской области готовы провести отпуск в регионе
В рамках ПИАШ будет разрабатываться комплекс технологий, критических важных для современного и будущего производства аэрокосмической техники.
В Самарском университете им. Королёва будет создана передовая инженерная аэрокосмическая школа
Максим Соколов поблагодарил руководителя региона за поддержку предприятия и всего трудового коллектива в непростой ситуации.
«Мобилизовать ресурсы»: Дмитрий Азаров и Максим Соколов обсудили текущие планы работы АВТОВАЗа
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 51.16
-1.81
EUR 53.86
-2.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Все площадки Грушинского фестиваля начнут работу 30 июня
Появилась полная программа 49 фестиваля авторской песни имени В. Грушина в Самарской области
Премьера детской оперы «Репка» пройдет в Самарском театре оперы и балета
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Бизнес Вклады, Кредиты, Кредитные карты Все о девайсах Интернет и коммуникации Налоги Наука Нацпроекты Новости компаний Промышленное производство Сельское хозяйство Транспорт Финансы и Банки Финансовые технологии Интернет технологии

«Мобилизовать ресурсы»: Дмитрий Азаров и Максим Соколов обсудили текущие планы работы АВТОВАЗа

30 июня 2022 19:50
197
Максим Соколов поблагодарил руководителя региона за поддержку предприятия и всего трудового коллектива в непростой ситуации.

В четверг, 30 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с президентом АО «АВТОВАЗ» Максимом Соколовым. Стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития крупнейшего в России производителя автомобилей, в том числе по наращиванию каналов поставок комплектующих, перспективы обновления модельного ряда, а также – исполнения коллективного договора.

«Есть уже первые результаты наших совместных усилий по поддержке АВТОВАЗа. Важно их сегодня обсудить, а самое главное – наметить совместные планы, определить, какая помощь нужна предприятию, трудовому коллективу, где региональная власть может подставить плечо», – обозначил в начале встречи Дмитрий Азаров.

Максим Соколов поблагодарил руководителя региона за поддержку предприятия и всего трудового коллектива в непростой ситуации, в которой оказался производитель автомобилей из-за введения несправедливых санкций со стороны недружественных стран в отношении России. Глава АВТОВАЗа сообщил Губернатору о производственных планах, а также рассказал о занятости сотрудников.

«Июнь месяц стал для нас переломным, потому что мы возобновили работу конвейера, начав производство автомобиля LADA Granta Classic, – отметил руководитель автозавода. – Уверен, что с учетом ускоренной локализации поставщиков автокомпонентов, постепенно шаг за шагом определенные модификации будут возвращаться на рынок. Самое главное, что конвейер работает. В уходящем месяце мы произвели более 7 тысяч автомобилей, как и планировали. В следующем месяце мы должны увеличить выпуск автомобилей на 30% – до 10 тысяч и запустить конвейер, где будет выпускаться Niva Legend, а с августа уже и Niva Travel».

Руководство АВТОВАЗа рассчитывает на то, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка ста тысяч машин. «Это даст нам возможность более уверенно себя чувствовать в финансовом плане, – подчеркнул Максим Соколов. – Но самое главное – это настроение в трудовом коллективе. Мы выходим на двухсменную работу. Третья линия конвейера пока еще не запущена. Возможно, мы начнем в ближайшее время сборку LADA Largus, однако из-за большого пакета компонентов, которые попадают под санкционный режим, пока не можем сказать уверенно, как надолго нам хватит того запаса, который у нас сейчас создан на заводе, если не будет новых каналов, цепочек поставок. В любом случае мы рассчитываем на то, что в следующем году мощности завода позволят выпустить не менее 400 и даже 500 тысяч автомобилей. Это будет зависеть от потребностей рынка».

Президент АВТОВАЗа добавил, что всемерную помощь предприятию оказывает профильное министерство федерального Правительства. «Благодаря такой помощи с июля месяца будет запущена программа льготного кредитования для приобретения автомобилей. Такой механизм поддержки хорошо зарекомендовал себя в прошлые годы», – подчеркнул Максим Соколов.

Руководитель автозавода поблагодарил Губернатора за оказание содействия при обращении в Министерство труда с просьбой о продлении возможности организации временных работ для сотрудников предприятия еще на три месяца. «Это позволит тем, кто находится в состоянии простоя, быть на заводе вместе с коллективом, приводить территорию в порядок. И таким образом мы сохраним командный дух, что очень важно, до тех пор, пока завод не выйдет на полную производственную мощность», – резюмировал он.

Дмитрий Азаров во время беседы рассказал о проделанной работе в Республике Беларусь. Напомним, вопросы сотрудничества компаний Союзного государства с АВТОВАЗом Губернатор обсуждал на встрече с Президентом Александром Лукашенко и Премьер-министром Романом Головченко.

«Правительство Самарской области и я лично готов мобилизовать все ресурсы для того, чтобы оказать всестороннюю поддержку крупнейшему трудовому коллективу АВТОВАЗа», – заявил Дмитрий Азаров.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
30 июня 2022  13:22
В Самарской области по автодороге «М5-Урал» действует ограничение движения грузового транспорта
274
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
30 июня 2022  12:50
Банк «Солидарность» выпустил юбилейную 10 000 карту жителя Самарской области
307
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
30 июня 2022  10:14
На «ОДК-Кузнецов» Наталья Касперская озвучила вопросы импортозамещения в сфере IT для промышленности
334
«Фармлэнд» - совместное белорусско-голландское предприятие. Имеет 5 производственных линий, изготавливаются продукты по 140 позициям
29 июня 2022  17:56
Самарская область и регионы Беларуси намерены развить сотрудничество в сфере здравоохранения  
501
«Жигулевская долина» будет сотрудничать с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень», объединяющим 90 резидентов из 15 стран.
29 июня 2022  17:38
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с китайско-белорусским индустриальным парком «Великий камень»
802
Весь список