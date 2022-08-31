Мишустин: российская электроника будет получать беспрецедентное финансирование

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Развитие российской электронной промышленности в ближайшие годы будет финансироваться на беспрецедентном уровне, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин во вторник на технологической сессии по электронике, пишет ТАСС.

В целом, по его словам, электроника является важнейшим направлением на пути достижения технологического суверенитета страны. "Конечно, это означает, что сейчас нужно активнее развивать собственное профильное машиностроение, производство технологического, вспомогательного оборудования, компонентов, в том числе через стимулирование спроса на микроэлектронную продукцию. Мы уделяем этой сфере особое внимание", - сказал Мишустин.

"В первом полугодии провели стратегическую сессию, определили перспективный облик [российской] электронной промышленности, обозначили совершенно конкретные цели и задачи и [способы] их достижения. Отрасль будет получать беспрецедентное, я бы сказал, финансирование, причем оно "длинное", на восемь лет мы сделали планы", - добавил глава кабмина.

Мишустин напомнил, что президент России Владимир Путин ранее объявил в стране Десятилетие науки и технологий. "Конечно, предстоит большая совместная работа: государства, бизнеса, научного сообщества. Прежде всего по созданию наукоемких продуктов, услуг и по обеспечению конкурентоспособности нашей страны в сфере высоких технологий", - продолжил глава кабмина.