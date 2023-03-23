Мишустин рассказал о важности индексации МРОТ

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Индексация МРОТ и прожиточного минимума позволила сохранить доходы порядка 15 миллионов россиян, заявил премьер министр РФ Михаил Мишустин.

"В особом порядке по поручению президента дважды подняли прожиточный минимум – с первого июня прошлого года и с начала января текущего. В результате он вырос более чем на 13,5%. Аналогично поступили с минимальным размером оплаты труда. Он увеличился практически на 17%. А значит доходы 15 миллионов человек удалось сохранить", - заявил Мишустин в ходе отчёта о работе правительства в Госдуме.

Он пояснил, что речь идет в том числе о семьях с детьми, которые оказались в непростой финансовой ситуации.

"Мы делаем помощь им максимально адресной, чтобы она учитывала жизненные обстоятельства", - отметил Мишустин.

Премьер напомнил, что с первого апреля прошлого года была расширена ежемесячная выплата на всех нуждающихся родителей с детьми от 8 до 17 лет, ее размер составляет в среднем от 6 до 12 тысяч рублей в месяц на ребенка в зависимости от индивидуальной ситуации, пишет РИА Новости.

"Тем самым поддержали более чем 3,5 миллиона семей, где воспитывается порядка 5,5 миллиона ребят", - сказал Мишустин.