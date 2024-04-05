Минцифры: две трети IT-специалистов, уехавших в 2022 году, вернулись в Россию

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Больше половины айтишников, уехавших из России в 2022 году, уже вернулись, сообщило Минцифры в Тelegram-канале.

"Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек", — отметили в ведомстве.

В 2023 году IT-отрасль стала одной из самых динамично развивающихся, показатели росли двузначными темпами. Продажи отечественной продукции и услуг в этой сфере выросли на 30%, до трех триллионов рублей. Средняя зарплата выросла на 13%.

В конце декабря 2022 года глава Минцифры Максут Шадаев сообщал, что на тот момент за пределами страны находились около 100 тысяч российских IT-специалистов. При этом 80% из них продолжали работать на российские компании в дружественных странах, пишет РИА Новости.