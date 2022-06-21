Минтруд сообщил о росте числа безработных в России

83

Напряжение на рынке труда в России в июне начало постепенно расти. Об этом, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации по социальной политике, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

«Мы видим, что напряжение на рынке труда постепенно начинает расти», — сказал он.



Министр отметил, что с 1 марта по 1 июня в России регистрировали 660–680 тыс. новых безработных в месяц, пишет РБК.



«Это в принципе очень низкие показатели для российской экономики. <...> уже в июне мы начали наблюдать определенный рост количества безработных, регистрируемых в центрах занятости», — сказал министр, но точные цифры не назвал.

По его словам, на рынок труда во многом оказывают давление компании с иностранным участием. «Определенное давление» на российский рынок труда началось в марте—апреле, тогда были предприняты дополнительные меры со стороны правительства, отметил Котяков.



В начале мая Котяков сообщил президенту Владимиру Путину, что почти 100 тыс. работающих россиян находятся в режиме простоя, а около 110 тыс. — в формате неполной занятости.

