Минтруд планирует проиндексировать социальные пенсии на 7,5%

161

В апреле социальные пенсии могут быть проиндексированы на 7,5%. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда РФ 9 февраля.

«В 2024 году индексация социальных пенсий составит 7,5%. Размер индексации социальных пенсий ежегодно утверждается правительством по темпу роста прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за прошедший год», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Уточняется, что индексация коснется 4,1 млн россиян, для ее реализации в федеральный бюджет заложено 37,5 млрд рублей, пишут "Известия".