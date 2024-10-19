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Минтранс не планирует легализовывать овербукинг

19 октября 2024 10:54
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Минтранс не планирует легализовывать овербукинг

Бизнес просит легализовать овербукинг, но 11 октября Минтрас в очередной раз заявил об отсутствии таких намерений.

Избыточная продажа билетов — обычная практика за рубежом, где овербукинг узаконен. По статистике, небольшая часть пассажиров, купивших билеты, не является на рейс. Причинами могут быть болезнь или другие непредвиденные обстоятельства, при которых пассажир вправе рассчитывать на компенсацию. При этом вакантное место в салоне не всегда удается вовремя продать. Поэтому перевозчики работают на опережение и продают билеты «с запасом».

В России овербукинг не легализован, но активно практикуется. В 2022 году суд подтвердил факт избыточной продажи билетов лоукостером «Победа», в 2023 году в овербукинге уличили компании S7 и Аэрофлот. Перевозчики выступают с инициативой узаконить практику перебронирования в РФ уже 10 лет, но пока им не удалось добиться успеха. 11 октября Минтранс вновь отказал в легализации овербукинга, уточнив, что ситуаций, «когда пассажир приходит по купленному билету и не попадает на рейс», допускать нельзя, пишут "Известия".

Необходимость овербукинга бизнес обосновывает тем, что часть пассажиров не приходит к вылету. Но информацию о заполняемости рейсов компании раскрывают неохотно, и у противников овербукинга есть подозрения, что перевозчики могут завышать цифры.

В туристической отрасли к идее легализации овербукинга относятся с осторожностью и не верят, что обещанные авиаперевозчиками компенсации смогут реально возместить понесенные пассажиром издержки в том случае, если он не был допущен на самолет. Тем более что в РФ есть направления, на которых ждать следующего рейса придется несколько дней. В экспертном сообществе согласны в том, что легализация овербукинга могла бы облегчить привлечение к ответственности авиакомпаний, которые сейчас, по сути, ничем не рискуют.

В случае перебронирования в России пассажиру могут предложить улететь следующим рейсом. В суд за компенсацией ущерба обращаются редко, а штрафы, наложенные на авиакомпании, не превышают 30 тыс. рублей, что несравнимо с выручкой за часть дважды проданных билетов.

Поскольку в России овербукинг находится вне правового поля, отказывая пассажирам в посадке, компании ссылаются на «системный сбой» или «технические обстоятельства». Доказать факт овербукинга сложно, но это и не обязательно: сам факт, что человека, прошедшего регистрацию, не пустили на рейс, является доказательством того, что овербукинг был. В законодательстве прописаны штрафы за задержку вылета, просрочку доставки багажа и пассажира, но все они взыскиваются в бюджет государства. Пассажиру, чтобы вернуть деньги, нужно обратиться в суд за компенсацией стоимости билета, понесенных издержек и морального вреда.

 

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