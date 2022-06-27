Минсельхоз спрогнозировал рост производства говядины в России в этом году

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Снижения отпускных цен на крупный рогатый скот для убоя с начала года не наблюдается, ожидается рост производства говядины в России в 2022 году. Об этом рассказали в понедельник, 27 июня, в пресс-службе Минсельхоза, комментируя сообщения СМИ со ссылкой на мясопереработчиков о том, что дешевый импорт давит на российских фермеров.

Ранее в этот же день «Коммерсант» со ссылкой на игроков рынка и мясопереработчиков писал, что производители говядины в России испытывают трудности из-за низких цен, на которых настаивают мясокомбинаты, и начали отказываться сдавать скот на убой, чтобы не работать в убыток. Согласно их данным, цена говядины падает третий месяц подряд и только за последнюю неделю снизилась на 15%. Причиной стал рост дешевого импорта. Российские фермеры не могут конкурировать по цене с поставщиками сырья из-за границы, которое не менее чем на 25% дешевле. В результате отечественные производители практически прекратили продажи скота на убой, ведь из-за роста цен на корма и другие траты у них увеличились и расходы.

«Производство крупного рогатого скота на убой (в живом весе) в этом году находится на уровне сопоставимом с прошлогодним. При этом сложившаяся структура рынка мяса и мясопродуктов позволяет прогнозировать увеличение производства говядины по итогам года», — рассказали в пресс-службе Минсельхоза.

Там отметили, что в результате введения нулевых импортных пошлин удалось обеспечить доступность говядины для российских потребителей и сдержать темпы роста цен на этот вид мяса на фоне значительного повышения себестоимости производства. При этом снижения отпускных цен на крупный рогатый скот для убоя с начала года не наблюдается.

«Минсельхоз России проводит сбалансированную политику, учитывающую необходимость сохранения стабильных цен на продовольствие, а также рентабельности сельхозтоваропроизводителей. В этом году аграриям оказываются беспрецедентные меры господдержки», — заявили в ведомстве.

Так, животноводам возмещаются затраты на производство продукции, покупку молодняка, технологическую модернизацию объектов, совершенствование работы в области племенного животноводства. Востребован механизм льготного кредитования — производители могут получить займы на приобретение кормов, техники, ветпрепаратов, строительство и модернизацию животноводческих комплексов, пишут "Известия".