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Минсельхоз: резкого роста цен на молочную продукцию в этом году не ожидается

31 января 2022 22:20
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Возможна только ситуация, когда на отдельные товары будет пересмотрены цены из-за увеличения издержек.

Резкого роста цен на молочную продукцию в этом году не ожидается. Возможна только ситуация, когда на отдельные товары будет пересмотрены цены из-за увеличения издержек, заявили РБК в пресс-службе министерства сельского хозяйства.

Издержки выросли из-за роста затрат на электричество, ветеринарных препаратов для животных, логистику и упаковку. Но «предприятия отрасли максимально сдерживают рост за счет оптимизации внутренних процессов и снижения собственной маржинальности», указали в ведомстве.

Животноводам доступны краткосрочные кредиты на ветеринарные препараты, корма, зерно, льготные инвестиционные кредиты, а «таможенно-тарифные меры регулирования рынка зерна способствовали сдерживанию цен на корма», напомнили в Минсельхозе.

«Принимаемые меры в целом позволят обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке сырья и готовой молочной продукции», — говорится в сообщении Минсельхоза.


Фото:    pixabay

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