Минсельхоз объяснил рост цен на мясо в России

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Небольшой рост цен на мясо в России вызван сезонным фактором, сообщил журналистам министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

"С учетом роста производства я думаю, что в ближайшее время мы увидим снижение цен. Я думаю, что это произойдет в конце августа – начале сентября, и цены будут стабилизированы. Поэтому никакой критичной ситуации мы здесь не видим", – сказал он (цитата ТАСС).

Производство мяса животных (за исключением мяса птицы) в первой половине 2023 года выросло почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,8 млн тонн. Самообеспеченность мясом и мясопродуктами превышает 100%. "Говорить о стагнации производства неприемлемо", – заявил Патрушев.

Региональные торговые сети в ходе совещания с представителями Минпромторга России присоединились к системе добровольного ограничения наценки на ряд социально значимых товаров – сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Минпромторг РФ не видит предпосылок для роста цен на продукты в России в ближайшее время, заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов телеканалу "Россия 24".