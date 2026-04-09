Минпромторг раскрыл, какие товары первыми появятся на «российской полке»

Косметика, бытовая химия и парфюмерия, как ожидается, станут первыми категориями, которых коснется проект "о российской полке", рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга России Роман Чекушов.

"Мы уверены, что пилотными категориями могут и должны стать товары, которые относятся к косметической отрасли, бытовой химии, парфюмерии. Мы все уже полюбили эти товары, могу даже сказать это на опыте моей семьи, близких. Российская косметическая продукция очень разная и представлена практически во всех потребительских сегментах", — сказал Чекушов.

Минпромторг в 2025 году подготовил законопроект "о российской полке", которым предлагается обязательно размещать в торговых залах полки с российскими непродовольственными товарами. В случае принятия он должен был вступить в силу с 1 марта 2026 года.

В середине марта в пресс-службе ведомства сообщили РИА Новости, что вступление в силу документа переносится на год — до 1 марта 2027 года. Такой шаг позволит ритейлерам и маркетплейсам планомерно реализовать его положения.